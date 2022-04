La Fundació Althaia de Manresa celebrarà els dies 5, 6 i 7 d’abril una jornada de portes obertes virtual dirigida als futurs residents que, després d’haver superat l’examen per accedir a una plaça de formació sanitària especialitzada, pròximament escolliran destinació. La jornada inclourà diferents sessions telemàtiques conduïdes per residents que actualment estan realitzant la seva formació especialitzada a Althaia, que seran els encarregats de donar a conèixer la institució i l’aposta per la docència.

Enguany, Althaia ofereix 19 places de 13 especialitats diferents. En concret, n’hi ha 12 de Metge Intern Resident (MIR) de les especialitats d’Al·lergologia, Anestesiologia i reanimació, Cirurgia general i aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, Medicina intensiva, Medicina interna, Obstetrícia i ginecologia, Oncologia mèdica, Pediatria i Psiquiatria; dues de Psicòleg Intern Resident (PIR) de l’especialitat de Psicologia clínica; tres de Llevadora Interna Resident (LLIR) de l’especialitat d’Infermeria Obstètric-ginecològica i dues d’Infermera Interna Resident (IIR) de l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental.

A banda, per primera vegada s’ofereixen dues places d’Infermeria d’Atenció familiar i comunitària, que corresponen a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) i que s’incorporaran a les àrees bàsiques que gestiona la Fundació Althaia i tindran Sant Joan de Déu com a hospital de referència. Per tercer any, també hi ha dues places de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària de la mateixa Unitat Docent de l’ICS que realitzen quasi la total de la residència a l’Hospital Sant Joan de Déu i als centres d’atenció primària d’Althaia. A aquestes se sumen les 11 places per a professionals d’atenció familiar i comunitària la Unitat Docent de l’ICS que també tenen Althaia com a hospital de referència.

A banda de la jornada de portes obertes, per tal de donar a conèixer l’oferta de formació especialitzada i el potencial de la institució, Althaia reedita la campanya de ‘Padrins’, que es difon per les xarxes socials i se centra en els actuals residents, que fan de padrins de futurs potencials professionals en formació.

Formació d'especialistes

Segons Althaia, formar professionals que s’incorporaran en el sistema de salut és una aposta de la institució que contribueix a pal·liar la manca generalitzada d’especialistes. L’objectiu és oferir una formació completa i de qualitat per tal que els futurs professionals puguin assolir l’excel·lència en les respectives especialitats.

Els principals avantatges de fer la residència a un hospital com Sant Joan de Déu de Manresa, assegura la fundació sanitària, són que, a diferència d’altres hospitals més grans, els residents poden aprendre directament dels especialistes, treballar braç a braç amb ells i tenir una gran capacitat d’intervenció en el procés assistencial. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca. Tots aquests elements contribueixen en una millor formació.

De fet, aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats, com per exemple l’aprenentatge global, l’acollida i la integració al centre, la supervisió en les rotacions i les guàrdies i la facilitat per fer formacions externes.

Actualment Althaia compta amb 106 professionals en formació (57 residents d’Althaia i 49 de l’Institut Català de la Salut), la xifra més alta assolida fins al moment. Des de la Fundació se segueix treballant per ampliar el potencial docent de la institució ja que acollir residents reverteix també en la millora de l’atenció als pacients en el sentit que comporta augmentar la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats. La intenció és seguir acreditant noves especialitats i incrementar el nombre de places disponibles.