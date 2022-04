El Rotary Club de Manresa-Bages va celebrar aquest diumenge la tercera edició de la gala Dr. Simeó Selga, que va tenir com a eixos centrals la música i la solidaritat. Sota el títol Músiques de pel·lícula, Mireia Pintó, Manel Camp i Ivan Labanda van oferir un espectacle únic que va captivar el públic assistent. També es va donar inici a la campanya solidària #NensiNenesxlaPau que l’entitat impulsa juntament amb l’Associació Unesco de Manresa en benefici de les persones desplaçades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna que arriben al Bages. A més, es va lliurar el 20è Premi Simeó Selga a Cultura del Bé Comú i La Codornella.

L’espectacle musical, que va iniciar i cloure la gala, va incloure un repertori de músiques de pel·lícula amb temes de musicals de Cole Porter, Jerome Kern, Frederick Loewe, Harol Arlen i George Gershwin com Can-Can, My fair lady, The Wizard of Oz i Porgy and Bess, entre d’altres. El punt àlgid va ser la interpretació que van fer conjuntament del conegut tema I’m singing in the rain la mezzosoprano Mireia Pintó, el pianista Manel Camp i l’artista multidisciplinari Ivan Labanda.

A la mitja part es va lliurar el 20è Premi Simeó Selga a Cultura del Bé Comú i La Codornella, cooperatives manresanes que han guanyat el guardó, dotat amb 6.000 euros, pel projecte Llums a l’ombra, proposta que vincula art, inclusió social i reciclatge al Centre Històric de Manresa. Van recollir el guardó Maria Ribot i Aleix Badia de mans de Jaume Masana, director territorial de Catalunya de Caixabank, i Carles Pons, president electe del Rotary Club de Manresa-Bages.

Amb motiu del 20è aniversari del premi, es va fer un reconeixement a l'Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, que va ser la primera entitat guanyadora del guardó.

Tret de sortida a la campanya #NensiNenesxlaPau

La gala del Premi Simeó Selga va donar el tret de sortida a una campanya solidària impulsada pel Rotary Club de Manresa-Bages i l’Associació Amics de la Unesco de Manresa que, sota el lema #NensiNenesxlaPau, és en benefici de les persones desplaçades pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’objectiu és aconseguir recursos econòmics que es destinaran als projectes d’acollida de refugiats que hi ha al Bages.

Tal com va explicar Laia Corral, secretària de l’Associació Amics de la Unesco de Manresa, s’han posat a la venda unes samarretes que s’han dissenyat expressament per a aquesta campanya. Porten estampada una il·lustració obra d’Eduard Sisquella en què s’hi veuen infants i joves escrivint la paraula pau. La intenció és establir una col·laboració amb les escoles de la ciutat ja que l’objectiu és també conscienciar i sensibilitzar els infants i joves sobre la pau.

La gala Simeó Selga està organitzada pel Rotary Club de Manresa-Bages amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, el patrocini de l’Obra Social de Caixabank i el suport d’empreses del territori.

El Premi Simeó Selga

Simeó Selga Ubach (Manresa, 1914 – 2010), va ser un dels manresans més destacats del segle XX i inicis del XXI. La seva llarga trajectòria i el compromís amb la família, les persones, la llengua i el país, li van fer desplegar una intensa activitat en molt diversos àmbits, entre els quals la pediatria i l’assistència sanitària, la pedagogia, la dinamització social i cultural, la política, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la història i el patrimoni cultural.

El Rotary Club de Manresa dedica a aquest pediatre manresà el premi i la gala en reconeixement al seu activisme cívic, social, cultural i polític.

En edicions anteriors el premi Simeò Selga ha recoinegut projectes AMPANS, en dues ocasions, l’Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l’Associació Misteriosa Llum, l’ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d’Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l’Associació Síndrome d’Asperger de la Catalunya Central, l’Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords – ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, #Invulnerables, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès en dues ocasions, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa i el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.