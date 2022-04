Veïns del Xup treballen braç a braç en l'elaboració de dos murals artístics per revitalitzar el barri. Concretament, col·lectius de joves i de gent gran ho fan en el marc del projecte "Barris i comunitat: motors de transformació social", impulsat per l'Ajuntament de Manresa i finançat per la Diputació de Barcelona. La pintada col·lectiva compta amb la col·laboració de dos artistes, Roc Blackblock i Llukuter, elegits per acord del veïnat.

El mural de Roc Blackblock, Murs de bitàcola, ha comptat amb la participació de representants del barri, mentre que el de Llukuter s’ha fet amb joves residents i també alumnes de l’Institut Sis Manresa. Els dos murals, que s’estan pintant aquests dies, es fan en un mur lateral del Grup d'Habitatges Pare Ignasi Puig, 27 i a la pista poliesportiva. Tots dos són resultat d’un treball previ dels artistes amb la comunitat per desgranar els seus interessos i gustos i perquè manifestessin què els agradaria pintar al mural. El mural de Roc Blackblock, elaborat a partir de fotografies antigues El mural que planteja Roc Blackblock parteix d’una feina prèvia. Així, es va convocar una trobada amb representants de la comunitat perquè poguessin explicar com se senten i perquè definissin la identitat del barri. En la trobada, van explicar els temes que consideraven significatius per al barri. Es van mirar i comentar fotografies antigues, que van servir per explicar el relat del barri i poder plantejar, a partir d’aquí, el treball gràfic del projecte. En les converses, van sortir temes com el sentit de comunitat i empoderament, i l’orgull d’haver anat assolint els drets i millores amb el pas dels anys. La pintura mural, doncs, mostra aquesta lluita a partir de fotografies antigues. Roc Blackblock va estudiar Disseny gràfic a l’Escola Elisava de Barcelona, i Il·lustració a l’Escola d’Art Serra i Abella de l’Hospitalet. A finals dels anys 90, va iniciar la seva carrera en il·lustració i tatuatge. En aquest entorn gràfic, va començar a pintar grafits (1999). Com a membre actiu dels moviments socials, va convertir el grafit en el seu mitjà de comunicació col·lectiva i, des de llavors, ha mantingut el caràcter social de la seva obra i el seu compromís. Roc posa a disposició de la comunitat la seva creativitat i el seu llenguatge gràfic per convertir els murs en altaveus de la memòria compartida de veïns, col·lectius, comunitats i moviments socials. La seva obra resulta el punt de trobada entre l’art urbà i el compromís social. En aquest marc, neix el seu projecte Murs de bitàcola, un projecte transmèdia que fa intervencions murals acompanyades de suport digital, per tal que el mural sigui el vehicle de divulgació de la història i la memòria local. El mural de Llukuter, elaborat amb joves del barri i de l’Institut Manresa Sis D’altra banda, el mural de Llukuter s’ha dissenyat a partir de les converses amb els joves residents al barri i alumnes de l’Institut Manresa Sis, que també participen en la seva execució. A partir d’una crida oberta, els joves van assistir a dues trobades amb l’artista. Els objectius de les reunions, més enllà de pensar el possible mural a partir de les seves pròpies inquietuds, eren descobrir i fer accessible el món de l’art urbà en els joves, fomentar la creativitat i l’esperit crític en el col·lectiu i millorar i fer atractiu l’entorn proper. Amb els joves participants tant del barri com de l'institut es va estar treballant quins elements podia tenir el mur. La proposta més votada va ser una mirada de pau. Es va elegir com a color el blau. A partir d’aquí, Llukuter ha dissenyat la proposta i ha realitzat el mural amb la participació dels joves. Llukuter, artista urbà i educador social, és nascut i resident a Lleida. La seva obra se centra sobretot en la tècnica de l’stencil (plantillisme), tot i que no deixa passar l'oportunitat de descobrir i practicar altres tècniques de muralisme. Ha pintat murals arreu de Catalunya des del 2009 i també ha col·laborat artísticament amb persones refugiades a Atenes. S'ha pogut nodrir pintant amb grans muralistes i artistes urbans per Bolívia, Xile, Perú i Colòmbia. És membre de l'Associació de Creativitats Urbanes Transformadores (ACUT) amb qui realitza projectes per fomentar l'art urbà i apropar-lo a tots els col·lectius possibles, sobretot en risc d'exclusió social i en l'àmbit rural.