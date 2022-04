Vuit famílies amb dotze infants van veure ahir com treballadors d’Endesa escortats per antiavalots tallaven la llum del bloc ocupat en el qual viuen al carrer Bambylor de Manresa. El tall va desfermar la indignació de la PAHC, però, a més, va posar al descobert que a l’arrel del problema hi ha un profund desacord entre l’Ajuntament de Manresa i la companyia elèctrica sobre el procediment a seguir.

Segons l’Ajuntament, el procediment que ha generat Endesa a l’hora d’instal·lar comptadors provisionals d’urgència «vulnera drets de les treballadores socials».

Això passa perquè «obliga que sigui una treballadora social la que firmi la sol·licitud del comptador. És a dir, fan que sigui la treballadora social la que actuï en nom de la persona vulnerable».

Assegura que el procediment que ha instaurat Endesa «converteix els serveis socials dels ajuntaments en gestories d’Endesa que recullen informació, la gestionen i l’envien en nom del ciutadà. Per tant, fan que la responsabilitat recaigui en els ajuntaments i en les treballadores socials que ho signen. Per posar un símil, és com si obliguéssim els metges a firmar els consentiments per operar-se dels pacients».

Endesa té un altre punt de vista. Diu que altres ajuntaments sí que realitzen les gestions requerides en aquests casos per no haver d’arribar a l’extrem de tallar el subministrament.

La companyia elèctrica manté que «l’Ajuntament ha de validar que són famílies vulnerables i ha de tramitar aquesta situació perquè es puguin acollir a la Llei de pobresa energètica. La pilota és a la seva teulada fa dies».

Endesa insisteix que si arriben els documents es reconnecta immediatament. «Tenen la documentació imprescindible per reconnectar i no han fet el tràmit».

Pel que fa a la intervenció en aquest bloc ocupat i no en altres que també tenen la llum punxada, Endesa afirma que «es talla la llum quan es detecta una situació de risc que posa en perill la vida de les persones».

La companyia defensa que la connexió era una font de perill i davant d’aquest risc el que no pot fer és mirar indefinidament cap a una altra banda.

«La situació era obertament de risc potencial i calia actuar per evitar mals majors. No es pot posar en perill la vida de persones ni la seguretat de bens immobles», diu.

Arribats a aquest punt, l’Ajuntament, malgrat estar-hi en absolut desacord per tot el que s’ha exposat i considerar que aquest procediment no té garanties, dijous passat es va comprometre a firmar els papers que sol·licitava Endesa per instal·lar comptador social en aquest bloc i evitar així el tall amb el qual la companyia elèctrica amenaçava.

«Es va demanar a Endesa que mentrestant no executés el tall, i se’ls va recalcar que a nivell intern es prioritzava la tramitació d’aquesta documentació», explica. I afegeix que la sorpresa ha estat que de forma unilateral i d’una manera que l’Ajuntament no comparteix en absolut, Endesa ha executat el tall trencant el pacte que s’havia fet dijous.

Malgrat això, l’Ajuntament enviarà la documentació alhora que continua denunciant que el procediment vulnera els drets dels treballadors i no hi està d’acord.