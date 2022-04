L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i els germans i germanes Sitjes Suaña -Neus, Arcadi i Magalí- han signat avui un contracte de cessió gratuïta dels fons documental del seu pare, Xavier Sitjes Molins, a favor de l’Ajuntament de Manresa, amb destí a l’Arxiu Comarcal del Bages. L’acte de signatura ha comptat també amb l’assistència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; i del director de l’Arxiu Comarcal del Bages, Marc Torras Serra.

El fons d’arxiu objecte de la donació està format per documentació personal i familiar de Xavier Sitjes Molins, qui va reunir al llarg de la seva vida una àmplia i nombrosa documentació en suports diversos amb la finalitat de recuperar la història de Manresa i comarcal i posar-la a l’abast de les persones i entitats interessades.

Els fons cedits comprenen documentació que inclou llibres i opuscles d’història, art i arqueologia, principalment de Manresa, el Bages i Catalunya; col·leccions de revistes d’història, arqueologia i art; material per a l’elaboració de llibres i estudis; plànols d’esglésies i castells del Bages; diapositives d’art i arqueologia del Bages, entre altres materials.

Una persona molt compromesa

Xavier Sitjes i Molins (Sallent, 1921 – Manresa, 2021), des de la seva trajectòria professional, política i personal, va ser sempre i sobretot en el difícil context de la dictadura franquista, una persona compromesa amb els ideals del catalanisme, la democràcia, la llibertat i la justícia social. Lluitador actiu, va ser un ferm defensor de les llibertats individuals i nacionals i va contribuir a la democratització de la vida política de la ciutat i el país.

També va ser una persona compromesa amb la cultura. Defensor de l’ús de la llengua catalana i autor d’una immensa tasca com a investigador, erudit i divulgador, sobretot al voltant del patrimoni medieval i barroc de la ciutat i la comarca, amb un alt rigor i qualitat científica que l’han fet esdevenir un referent per als estudiosos i especialistes. El seu compromís social, treball desinteressat i esperit de servei també es va manifestar en el teixit associatiu de la ciutat, amb l’impuls a la creació i consolidació d’algunes de les entitats culturals més rellevants.

La seva trajectòria professional, política, cívica i personal, i la seva dedicació i treball desinteressat per la ciutat i la comunitat el van fer mereixedor de diversos reconeixements amb la medalla de la ciutat al Mèrit Cultural de la ciutat de Manresa l’any 2012 i amb el Premi Recercat en la modalitat dedicada a persones vinculades al món dels centres d'estudis l’any 2018.

Xavier Sitjes i Molins va morir el mes de gener de 2021. Les seves filles i fill fan donació del seu arxiu per donar compliment a la seva voluntat que la seva tasca es destini al servei de la ciutat i la comunitat.

Per la significació i qualitat de la tasca desenvolupada Xavier Sitjes Molins, es considera que el seu llegat és d’un alt interès per la ciutat de Manresa i que ha de ser dipositat a l’Arxiu Comarcal del Bages amb la finalitat de preservar-lo i posar-lo a disposició de totes les persones o entitats interessades en el seu contingut per a possibles estudis o recerques.