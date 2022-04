Una xerrada dels meteoròlegs de Televisió de Catalunya Gemma Puig i Enric Agud va inaugurar aquest dilluns a la tarda les 36enes Jornades Lacetània, enguany dedicades a l’emergència climàtica. Una xerrada oberta al públic que va posar de manifest els riscos que comporta l’increment global de la temperatura i que va demostrar, amb dades tant de Catalunya com del món, que aquesta situació ens afecta d’una manera molt directa.

Puig i Agud van explicar que al llarg de la història s’han anat produint variacions en el clima, però que en els darrers 50 anys l’increment constant dels gasos d’efecte hivernacle està portant a una situació mai vista abans. A més de l’augment de la temperatura, amb anys que cada vegada són més càlids que els anteriors, el canvi climàtic està desfent el gel dels pols, incrementant la temperatura de l’aigua del mar i també el nivell del mar. Això, van dir, té conseqüències directes sobre les persones i les infraestructures. També van afirmar que els fenòmens meteorològics extrems no són un efecte del canvi climàtic però sí que cada vegada són més freqüents i més intensos.

Abans de la xerrada, les Jornades Lacetània van ser inaugurades oficialment amb un acte protocol·lari en el qual van prendre part l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, Josep Gili; la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs; l’inspector del departament d’Ensenyament, Ferran Aguilera, i el director de l’institut Lacetània, Francesc Delis. Aloy va afirmar que “l’institut i la Fundació Lacetània són un referent al territori, que donen prestigi a la formació professional”. Respecte el tema central de les jornades, l’emergència climàtica, va dir que “tenim la necessitat de fer un canvi de model i des de l’Ajuntament hi estem plenament alineats”. Gratacòs, va destacar i agrair “la generositat del centre, que aquest any obre activitats al públic per compartir coneixement amb tota la ciutadania de Manresa”. Aguilera va felicitar l’institut per aquesta nova edició de les jornades. Delis, per la seva banda, va celebrar que les jornades puguin fer-se de nou de manera presencial, recuperant la normalitat perduda els dos darrers anys.

Per primera vegada, algunes de les propostes de les Jornades Lacetània, com la xerrada inaugural, són obertes al públic en una voluntat de l’institut d’apropar-se a la ciutadania i compartir el coneixement que es genera al llarg d’aquesta setmana.

Les properes activitats obertes al públic són les següents:

Dimecres 6 d’abril, a les 11.30, a la Sala 2000

Xerrada: “La defensa del patrimoni natural a Catalunya”. A càrrec d’Alonso Pallí, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.

Dimecres 6 d’abril, a les 18 h, a la Sala 2000

Xerrada: “Indústria circular i nous models d’empreses”. A càrrec de Montse Ambrós, gerent del polígon de Bufalvent, i Josep Rosell, consultor.

Xerrada: “Quin model d’empresa volem per al futur”. A càrrec d’Àngel Vilarasau, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

Divendres 8 d’abril, a les 11.30, a la Sala 2000

Xerrada: “Els efectes del canvi climàtic en els oceans”. A càrrec d’Eva Calvo, de l’Institut de Ciències del Mar-CSIC.

Les Jornades Lacetània tenen lloc durant tota aquesta setmana a l’institut Lacetània de Manresa amb més d’una cinquantena d’activitats adreçades a l’alumnat del centre, que imparteix estudis d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. El públic que vulgui assistir a les activitats obertes cal que s’inscrigui trucant al 93 877 37 50.