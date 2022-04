Una persona ha perdut la vida a causa de l'epidèmia a l'Hospital Sant Andreu de Manresa durant la darrera setmana. Aquesta és la quarantena víctima mortal de la sisena onada i la 174 que es produeix en aquest centre assistencial durant tota l'epidèmia.

D'altra banda, hores d'ara només queden ingressades per l'epidèmia dues persones, la xifra més baixa de la sisena onada i una altra prova que l'afectació es desinfla. Per trobar una xifra inferior d'ingressats cal retrocedir al recompte setmanal del 9 de novembre, quan encara no n'hi havia cap.

Després la xifra aniria augmentant fins als 36 ingressats, l'1 de febrer, per seguidament tornar a davallar.

Si avui hi ha dos ingressats per covid-19, dimarts passat, dia 29 de març, hi havia 6 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana no hi ha hagut cap ingrés, 3 persones han estat donades d'alta i 1 persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: