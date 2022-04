Ramon Bacardit donarà el tret de sortida a la seva singladura com alcaldable de Junts per Manresa dijous, a les 8 de la tarda a El Sielu, en un acte en el qual es presentarà com a candidat amb un brindis envoltat d’amics, companys i associats de Junts per Catalunya.

L'acte comptarà amb la presència de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn.

D'aquesta forma, l’arquitecte i exregidor d’Urbanisme i Mobilitat Ramon Bacardit es confirma com l’alcaldable de Junts per Manresa de cara a les pròximes eleccions municipals, tal i com va avançar aquest diari el 3 de març.

El consell municipal tècnic de Manresa va decidir el passat divendres donar per acabat el procés de primàries a Manresa donat que l’únic candidat que hi havia, Ramon Bacardit, "ja havia assolit els avals necessaris amb escreix i no hi ha cap necessitat que la mateixa gent que la avalat, ara el torni a votar".

Segons Junts, les primàries a la ciutat de Manresa "han estat la primera ocasió que un partit polític ha utilitzat aquesta fórmula, i representa una nova manera de fer política, més oberta i més participativa".

Sempre segons Junts, el procés de primàries ha permès obrir espais de diàleg, reflexió i debat el resultat dels quals ajuda a enfortir el projecte de Junts a la ciutat, i han permès que diferents persones tan properes com alienes al partit, es sentint part activa del projecte i de la nova etapa que enceta el partit.

Així que valoren molt positivament "el procés realitzat, per la passa important que ha suposa en el sentit d’enfortir el projecte de Junts, alineant candidat, partit i grup municipal i estar en condicions d’encarar el proper any i afrontar amb força i optimisme les eleccions municipals del proper any".