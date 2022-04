Ahir hi havia onze persones ingressades per covid-19 als centres assistencials de Manresa, la xifra més baixa registrada durant els darrers cinc mesos.

Cal retrocedir al recompte setmanal del 2 de novembre per trobar una xifra inferior: 5 persones, totes elles hospitalitzades a la Fundació Althaia.

L’epidèmia es desinfla, però ho fa deixant rere seu un rastre de víctimes, encara.

La darrera setmana han mort dues persones ingressades per covid-19, una d’elles a Althaia i l’altra a Sant Andreu.

Amb aquestes són 587 les víctimes mortals comptabilitzades de l’epidèmia als centres assistencials de Manresa, de les quals 413 a Althaia i 174 a Sant Andreu. Són les xifres que mostren amb més cruesa l’impacte local d’una epidèmia que fa més de dos anys que té la societat amb l’ai al cor. Hores d’ara, però, els indicadors de seguiment mostren clarament que ens trobem en un moment que convida a l’optimisme.

Ahir no hi havia cap pacient amb necessitat de cures intensives. Els moments viscuts amb l’UCI plena i 122 ingressats simultàniament ja han passat i ens trobem en una sisena onada que ara decau amb l’esperança que no n’hi hagi una setena. Ahir, a l’Hospital Sant Andreu hi havia dos ingressats per covid-19 mentre que dimarts passat, dia 29 de març, hi havia 6 persones a la Unitat d’Aïllament per Covid-19. La darrera setmana no hi ha hagut cap ingrés, tres persones han estat donades d’alta i una persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són 168 ingressos, 126 altes i 40 defuncions. Aquestes són les xifres de la sisena onada a Sant Andreu que és a un pas de quedar-se sense ningú ingressat pel coronavirus.

Caldrà tenir present, però, que quan això passi serà la quarta vegada durant la pandèmia que Sant Andreu queda lliure de covid. Va passar del 30 de juny al 13 d’octubre del 2020. I el 2021, del 30 de juny al 13 d’octubre i del 28 de setembre al 9 de novembre.

Pel que fa a Althaia, els ingressats han passat dels 12 que hi havia dimarts passat als 9 actuals. Althaia, a diferència de Sant Andreu, sempre ha tingut ingressats per covid i les defuncions han baixat de ritme, però no s’han interromput.