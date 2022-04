L’institut Guillem Catà de Manresa organitza la primera Jornada de Serveis a la Comunitat que estarà dedicada a la salut emocional i comunitària. Es durà a terme demà dijous a l’auditori de la Plana de l’Om i al teatre Els Carlins.

A les 9 del matí, a la Plana, hi haurà una taula rodona titulada «Agents per una nova salut comunitària» en la qual hi participaran representants de Mosaic, l’Oficina Jove del Bages, ICS i Ampans. Després el grup de teatre Cúspicus, del Club Social Mosaic, representarà diverses performances. La jornada continuarà a les 6 a Els Carlins. Hi haurà un acte a càrrec de Ràdio Nikòsia titulat «La dimensió social i col·lectiva de les cures en salut mental».

Les activitats estan organitzades pel departament de Serveis a la Comunitat del Catà, format per quatre cicles formatius: Atenció a les persones en situació de dependència, Animació Sociocultural i Turística, Educació Infantil i Integració Social.