Sor Lucía Caram ha explicat al costat del xilè Juan Carlos Cruz, membre de la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors i molt amic de la monja, com ha estat el seu darrer viatge solidari a Polònia en menys d'un mes. En un vídeo que ha penjat a Youtube, la monja argentina establerta a Manresa explica que va voler creuar la frontera i entrar a Ucraïna per poder explicar el que està vivint el poble ucraïnès i fa una nova crida a col·laborar amb la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix, per continuar ajudant les persones refugiades a causa de la guerra i, en general, a les que han quedat despenjades del sistema a causa de les crisis dels darrers anys, de la pandèmia i als que han arribat amb pastera buscant una vida millor.

"Va ser molt impactant"

"Tornem amb una convicció. Ara més que mai podem dir que som ferits de guerra perquè hem pogut viure en primera persona i empatitzar amb la realitat dels nostres germans i germanes ucraïnesos, que estan vivint aquesta bogeria". Explica que, inicialment, com es va dir, la idea del viatge del petit grup on anava ella, que va viatjar a Polònia amb avió, era organitzar la llista de les persones del país en guerra que han viatjat a Catalunya amb autocar de la mà de l'associació de voluntaris de La Caixa. "Quan érem a la frontera va sorgir l'oportunitat, parlant amb uns voluntaris que eren metges, de passar a l'altra banda. D'entrar a Ucraïna per poder conèixer la realitat i estar amb les persones que feien cua per entrar a Polònia", separades per una reixa de les que entraven a Ucraïna. Parla de la seva tristesa. "Els vam demanar perquè tornaven i ens van dir que tornaven a casa, però amb un rostre de tristesa que ens va envair i ens va deixar a tots una mica muts". Cruz, que la va voler acompanyar, declara que "va ser molt impactant".

Caram remarca que no va es va tractar de cap acte d'heroisme ni res de semblant. "No era valentia, era la urgència i la necessitat de posar-nos en la seva pell i de poder acompanyar-los en aquesta peregrinació d'entrada i sortida del seu país. Passar el control europeu, adonar-te que ets en terra de ningú i que entres en un territori amenaçat per la guerra".

El seu company de viatge remarca la importància d'explicar-ho perquè "hi ha la tendència a oblidar les coses. Veiem com passa en altres països". Hi afegeix que "moltes persones amb les quals vam estar a Ucraïna ens van dir: expliqueu-ho a fora, a les vostres xarxes socials perquè es multipliqui i perquè això no es pot normalitzar. Això no és normal, com no ho és cap guerra al món. Cap país, cap població de cap part del món es mereix una barbaritat com aquesta. A banda d'empatitzar amb ells, el nostre deure és explicar el que hem vist".

"Vam entendre què és no poder tornar"

Caram comenta que quan van creuar la frontera van veure una església i hi van voler anar a resar. Allà van tenir el primer ensurt. "Van començar a sonar les sirenes i, evidentment, quan sonen les sirenes i hi ha una veu que t'està dient que cal apagar els llums, el gas i preparar els documents per si cal sortir corrents, quan estàs sota una amenaça, ens vam quedar tots paralitzats i vam entendre què és no poder tornar". Cruz comenta que a Lviv, a dues hores de la frontera, també va passar el mateix. "Estàvem visitant una església on hi ha fotografies que ha posat la gent dels seus familiars i amics que han mort, de nens, i també van sonar les sirenes però el general que ens va acompanyar ens va dir que ens calméssim perquè ells saben quan és una amenaça imminent o no. Imagina't nosaltres que ho vam viure dos cops, què és viure-ho cada dues hores".

El viatge va continuar quan es van oferir a portar una ajuda humanitària fins a la frontera. "Vam anar amb un comboi escortats per membres de l'exèrcit", explica Caram. "Vam poder visitar un hospital, vam poder visitar els ferits de guerra, vam poder parlar amb ells i vam ser testimonis d'una cosa que hem d'explicar: hi ha molts ferits i en aquesta guerra ha mort més de 2.000 nens. Ahir van sortir més de 3.000 joves des de Lviv cap a a zona de guerra, a l'est". "I són nens -posa de relleu Cruz-; jo pensava en els meus nebots. Anaven amb seu mòbil escoltant la música que els agrada i marxaven a la guerra".

Els militars i els metges també els van demanar que expliquessin "el que està passant", diu Caram. "El poble [ucraïnès] està fort. Creuen en els seus soldats, en els seus germans i compatriotes, però estan ferits i necessiten que expliquem el que hem vist i sentit".

"Ha estat una experiència brutal"

Fan un clam per la pau. "Per a nosaltres ha estat una experiència brutal poder estar a dins de les seves habitacions, compartir la seva precarietat, la seva lluita a mort per la vida, la seva esperança. Fer un viatge de gairebé dues hores quan ja es feia de nit, compartint silenci, de tornada a la frontera. Feia un fred terrible. A nosaltres ens esperaven amb cotxe per portar-nos a l'hotel per estar còmodes i poder viatjar amb avió directament l'endemà. Els que venien de creuar la frontera ho feien després d'esperar hores i hores, passant molt fred i sense ningú que els esperés a l'altra banda, anant al no res i sabent que hi ha persones sense escrúpols que els poden prendre la vida que els queda i prendre'ls l'esperança", diu Caram molt emocionada.

Lamenta "el fracàs de la humanitat" i demana "prendre partit per la pau, per la humanitat, per la justícia" i dir "prou". També fa notar que la guerra és fruit del "fracàs dels polítics".

Cruz demana no abaixar la guàrdia a l'hora de ser solidaris. "En el meu cas no soc el mateix després d'haver experimentat tot això. Tant de bo que els que ens veuen i segueixen sor Lucía no oblidin als ucraïnesos i a qualsevol persona que ha de deixar el seu país i que els sapiguem acollir i no mirem els colors. Tots mereixem la pau, el descans, una vida tranquil·la".