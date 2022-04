L’Oficina Municipal d’Habitatge de Manresa ha obert la convocatòria per a l’atorgament de microcrèdits per part de l’Ajuntament de Manresa a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits de la ciutat. Aquesta convocatòria, dotada amb 50.000 euros, té per objecte concedir crèdits, sense interès, per a finançar obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, amb preferència per al centre històric de la ciutat.

Els microcrèdits tindran un 0% d’interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals. L’import serà d’un màxim de 12.000 euros. Per optar als microcrèdits, es pot presentar la sol·licitud fins al proper 15 de maig, a través del web de l’Ajuntament o també presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge (carrer Amigant, 5). Les obres susceptibles per ser finançades són la dotació dels elements mínims de l’equip de cuina (aigüera, cocció, extracció de fums); la dotació dels elements mínims de la cambra higiènica (rentamans, inodor, plat de dutxa o banyera, ventilació); l’accessibilitat a l’interior de l’habitatge, i i evitar perill per pavimentació deficient. També es finançarà la instal·lació elèctrica mínima, la d’aigua calenta sanitària mínima (inclou la caldera o sistema alternatiu) o les obres necessàries per poder instal·lar una rentadora.