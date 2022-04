Més de 1.500 professionals sanitaris i membres dels cossos d’emergències i seguretat de les comarques del Bages, Moianès, Anoia, Osona, Berguedà i Solsonès es formaran per aprendre a gestionar situacions fora de l’entorn hospitalari en què hi hagi implicades persones que presentin algun tipus d’alteració de conducta.

Es tracta d’una iniciativa pionera liderada per la Direcció de Salut Mental de la Fundació Althaia, la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb la col·laboració de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) i els serveis de salut mental de la Catalunya Central –Osona Salut Mental, Salut Mental del Consorci Sanitari de l’Anoia, Salut Mental del Berguedà i l’Hospital Sagrat Cor de Martorell– amb el suport del Departament de Salut.

Alguns dels aspectes que es tractaran seran com detectar signes d’alarma que facin pensar que una persona està patint una alteració de conducta, com han d’actuar els cossos d’emergències i seguretat per tal que l’abordatge sigui segur i de qualitat, i quins són els procediments tan policials com sanitaris que es posen en marxa davant d’aquests casos.

La formació té per objectiu augmentar el coneixement sobre les alteracions psíquiques associades a les alteracions de conducta, evitar l’estigmatització de persones amb problemes psicològics, reforçar la coordinació entre tots els agents implicats i donar eines per gestionar aquestes situacions minimitzant l’ús de la força i les contencions mecàniques.

En aquest sentit, es posarà especial èmfasi en l’abordatge verbal, és a dir, en les estratègies que facilitin la comunicació i la interacció com a mitjà de mediació al llarg de tot el procés. Cal tenir en compte que les alteracions de conducta en ocasions són expressió d’un episodi agut d’una malaltia psicològica o orgànica, però d’altres vegades es deuen a d’altres situacions.

Professionals en salut mental

La formació anirà a càrrec de professionals de salut mental de les diferents institucions implicades, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

El programa inclou una primera part teòrica i una segona de pràctica amb tallers que es realitzaran en grups. Per a la formació s’han enregistrat uns vídeos de simulació en què hi ha participat el SEM, Mossos d’Esquadra i Salut Mental d’Althaia i que han anat a càrrec de l’equip de Simulació d’aquesta última institució per treballar de forma pràctica els continguts teòrics.

Aquesta formació s’adreça a agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local i a professionals del SEM, TSC, d’Atenció Primària, d’Urgències i de Salut Mental. Es realitzarà per primera vegada avui a Manresa, en diverses sessions.