L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones, on s’hi troba el Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports i el Servei de Drets Socials.

El termini per sol·licitar les subvencions d’Ensenyament, Cultura i Esports acaba demà. Per concórrer a les subvencions de Serveis Socials, Salut Pública, Persones Grans, Dona i Diversitat afectiva, sexual i de gènere, àmbits inclosos dins del Servei de Drets Socials, hi ha temps fins al 30 d’abril. El termini per presentar-se a la convocatòria de subvencions del programa Barris i Acció Comunitària és el 15 de maig i a les de Cooperació, hi ha temps per fer-ho fins al 15 de juliol.