L’àrea d’influència de Regió7 inclou un total de 162 municipis. D’aquests, una quarta part (41) van arribar a duplicar el 2020, primer any de la covid-19, el nombre de defuncions, en comparació amb l’any anterior, l’últim prepandèmic. I en gairebé la meitat (79, inclosos els 41 abans esmentats) aquest augment va ser de més del 50%. D’aquells 162, un total de 18 tenen més de 5.000 habitants, el que permetria catalogar-los com a municipis grans (incloent-hi ciutats com Manresa o Igualada) i on, per volum, les xifres relatives son més significatives. D’aquests, 15 van registrar un augment de la mortalitat per sobre del 25% en relació amb les xifres de l’any anterior.

Tot plegat, ofereix una fotografia contundent de l’impacte mortal que el coronavirus va tenir en el primer any (en un escenari de ple desconeixement de la pandèmia i sense vacunes) a les nostres comarques. Òbviament, no tot l’increment és degut a la covid, però no hi ha dubte que sobre ella cal carregar la major part d’aquesta accentuada variació a l’alça en el pas d’un any a l’altre, que en el conjunt de Catalunya va ser del 23,6%.

Tal i com ja va explicar aquest diari quan es van fer públiques les primeres dades territorialitzades, el Bages va ser la comarca de tot Catalunya que més va notar l’impacte mortal del coronavirus. El 2020 hi va haver gairebé el 40% més de defuncions que al 2019. En xifres absolutes, es va passar de 1.693 a 2.338 (645 més). Només s’hi apropava el Pallars Jussà, on l’augment ha estat del 37,2%, tot i que a partir d’unes xifres absolutes molt inferiors (60 defuncions més).

En tercera posició hi havia el Barcelonès (un augment del 31%), i just darrere l’Anoia, que el 2020 va tenir 318 morts més que l’any anterior, amb un total de 1.402 que suposaven un increment percentual de pràcticament el 30%.

De l’àrea d’influència de Regió7 hi ha una altra comarca que es va situar per sobre de la mitjana catalana en l’augment de defuncions: la Cerdanya, amb una variació del 26,4% després de superar els 200 amb un increment de 42 defuncions en nombres absoluts.

El creixement més baix entre les comarques de casa nostra es va donar al Moianès, on va ser del 14,3% (el 2020 hi va haver 183 decessos, 23 més que en l’any anterior), mentre que el Berguedà i l’Alt Urgell es van situar molt en la línia de la mitjana de Catalunya, amb un increment del 22%.

El Berguedà va ser la tercera comarca de Catalunya amb una taxa bruta de mortalitat

En el cas del Berguedà, però (on es va passar de 519 defuncions el 2019 a 637 l’any passat), cal ressenyar que va ser la tercera comarca de Catalunya amb una taxa bruta de mortalitat (que es calcula en base a la pròpia població) més alta, del 15,96%. En la graella que il·lustra la pàgina tres en poden veure ara la radiografia precisa d’aquest impacte, poble per poble i ciutat per ciutat.

De les capitals, destaca que la més gran, Manresa, va ser també la que, tant en xifres absolutes com relatives, va registrar l’augment més important de defuncions el primer any de la pandèmia. En concret, van ser 258 més que el 2019, fins a situar-se en un total de 958 (una variació del 36,8%). Per damunt del 30% hi ha també Moià (72 defuncions el 2020 per 55 el 2019) i la Seu d’Urgell (167 i 123, respectivament). Per la banda baixa hi ha Puigcerdà (+16,3%) i Igualada (+17,2%), mentre que Berga se situa en una posició intermèdia (21,2%) i Solsona en la mitjana de Catalunya (26,6%).

Hi ha municipis on les defuncions es van multiplicar per tres i per quatre, però es tracta de pobles petits on qualsevol augment, per petit que sigui, en nombres absoluts dispara els percentatges. És el cas per exemple d’Aguilar de Segarra (Bages), Borredà, Castellar de n’Hug i Castellar del riu (Berguedà), Bolvir i Fontanals (Cerdanya) o Castellar de la Ribera (Solsonès).

El doble a Navarcles i Bagà

Són, per tant, més significatius els casos d’increments, tot i que inferiors en xifres relatives, de municipis de més de 5.000 habitants. És el cas de Navarcles, que va més que duplicar el nombre de decessos, ja que el 2019 van ser 55 i durant el primer any de pandèmia va pujar fins a 115. A Sant Joan de Vilatorrada, amb més de 10.000 habitants, les defuncions van créixer just el 50%, ja que van ser un total de 126, 42 més que en l’any anterior. Amb poblacions superiors als 5.000 habitants destaca també les dades de Sallent (un increment de gairebé el 70%) i Santpedor (+60,9%).

Quatre setmanes fatídiques

Dels pobles d’entre 2.000 i 5.000 habitants és rellevant el cas de Bagà, una de les poblacions que va tenir viure situacions especialment crítiques a la residència durant la pandèmia. En aquest municipi de l’alt Berguedà hi va haver 34 defuncions més el 2020 que l’any anterior, passant de 19 a 53, un increment del 178%.

Al conjunt de les comarques de casa nostra es va donar una concentració important de l’impacte mortal del coronavirus en la primera onada, però en el cas del Bages aquesta situació va ser especialment significativa, i sobretot en l’eclosió de la pandèmia. En aquest sentit, les xifres setmanals de defuncions a la comarca el 2020 son prou eloqüents.

Entre les setmanes 13 i 16 (del 23 de març al 19 d’abril) es van registrar 532 defuncions, gairebé una quarta part de les que hi hauria en tot l’any. En cadascuna d’aquestes es va superar el centenar de morts, començant per la del 23 al 29 de març (n’hi va haver 128), quan es complien quinze dies de l’eclosió del focus de la Conca d’Òdena. La setmana més fatídica al Bages va ser la del 30 de març al 5 d’abril, amb 143 defuncions.

D’altra banda, cal dir que al Bages el 23% de les defuncions es van registrar en residències sòciosanitàries, mentre que la proporció de la mitjana de Catalunya va ser del 21%. A la comarca, el 44,5% de les morts van ser en centres hospitalaris (a Catalunya el 50,5%), i el 25% en domicilis (pel 22,5% a Catalunya).