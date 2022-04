Un projecte per despertar l’interès de la programació informàtica entre els més menuts a partir de la robòtica i la química. Un altre perquè centres educatius sobretot de secundària s’impliquin em mesurar la qualitat de l’aire, l’aigua i l’arbrat de boscos i zones verdes. I un tercer que proposa reptes tecnològics a infants i joves amb l’aigua com a denominador comú. Es tracta de tres iniciatives que ha posat en marxa el campus de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya i que han rebut ajuts del ministeri de Ciència i Innovació del govern central a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) . Uns 100.000 euros.

No és fàcil accedir a aquesta ajuts, van assegurar ahir les responsables dels projectes, tot dones, ja que es tracta d’una convocatòria competitiva - tots els projectes es puntuen i es valoren fins a la darrera coma i s’hi presenten centenars d’iniciatives d’arreu de l’estat- amb l’afegit que tres dels quatre projectes de la UPC que han estat seleccionats i subvencionats estan liderats per professores i investigadores de Manresa.

Robots i química

Robots construïts amb peces de Lego que es programen perquè puguin fer experiments químics és la proposta del projecte Quí-Bot-H2O. Coordinat pels professors i investigadors Marta Tarrés i Toni Dorado, es planteja com un projecte educatiu per incorporar alumnes d’educació infantil, primària i ESO a l’experimentació en química i robòtica i al llenguatge computacional, que és el «futur», segons Tarrés.

En aquest cas s’aprofita la curiositat innata dels infants pels experiments científics i l’atracció de jugar amb robots per promoure competències en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Es presta especial atenció a nens i nenes de fins a 6 anys amb l’objectiu de despertar vocacions científiques, sobretot entre nenes. Se n’han fet diverses sessions amb èxit. Una quinzena d’entitats formen part de l’equip de treball.

Bosc i sostenibilitat

Una cinquantena de centres de secundària i un parell de primària ja han participat el projecte «Bosc i sostenibilitat», un altra de les iniciatives subvencionades pe FECYT. Està coordinada per la directora de l’Exploratori dels Recursos de la Natura, Dolors Grau. Ahir va explicar que es tracta d’un projecte de «ciència de la ciutadania». Són els alumnes, però també professors i les famílies dels estudiants, les que avaluen dades com la qualitat de l’aire, l’aigua i l’arbrat i la gestió forestal de boscos. En el cas de les ciutats, de zones verdes. Els resultats que obtenen s’emmagatzemen i s’analitzen. El projecte forma part de la tesi doctoral de la professora i investigadora Lorena Mulero.

AquaeSTEAM

Reptes que tenen un element en comú. L’aigua. És el que proposa AquaeSTEAM. Per exemple. «L’aigua puja muntanyes?», es demana el popular Peyu en un dels reptes. O bé: «l’aigua no té gust, color, ni olor». La ideòloga del projecte és la professora de Matemàtiques de la UPC a Manresa Montserrat Alsina, que va explicar que es tracta d’una iniciativa per fer i promoure ciència i tecnologia en equip per fer avançar la societat. A partir de cada repte que es proposa, ja n’hi ha sis a la xarxa, es proposen diverses propostes per enfocar el dilema. AquaeSTEAM també ha nascut amb la voluntat de mostrar referents femenins reals diversos camps de la tecnologia i l’enginyeria.

L’aigua també és la protagonista de tot un seguit d’activitats obertes al públic relacionades amb aquest projecte. Avui a 2/4 de 7 de la tarda hi haurà una xerrada a la sala d’actes de la UPC a Manresa titulada «Espiant el camí de l’aigua» a càrrec de Sergi Grau, d’Aigües de Manresa.

Iniciatives liderades per dones científiques

Els tres programes de la UPC Manresa que han rebut l’ajut del ministeri per apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania estan liderats per dones. Ho va destacar ahir el director de la Politècnica a Manresa, Pere Palà. «Són referent dels quals estem força mancats en els àmbits tecnològics». Va afirmar que «iniciatives com aquestes, de la mà de dones, ens portaran a un entorn més feminista i, per tant, mé sa». Palà va remarcar, també, el dinamisme de la UPC a Manresa i que la docència, la recerca i la transferència de coneixement, han de ser els pilars bàsics de la universitat.