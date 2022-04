La tradicional Benedicció de Rams de Setmana Santa arribarà aquest diumenge a una quinzena de parròquies de Manresa, inclosos els convents de les caputxines i de Santa Clara. Com és habitual, a on s’espera més gent és a la que tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia a l’església de Crist Rei, on també n’hi haurà una a les 9 del matí.

A 3/4 de 9 del mati tindrà lloc al convent de les caputxines, a les 9, a Sant Pere Apòstol (també a 3/4 de 12); a 2/4 de 10, a la Sagrada Família (en castellà), i també a les 11 ja en català: a 3/4 d’11, a la Seu; a les 11, a l’Esperança, a la Mercè i al Roser; a les 12, al Carme, a Montserrat, a Salelles, a Sant Joan i a la Cova. A 1/4 d’1, a Sant Josep; a 2/4 d’1, a Valldaura i a Santa Clara, i a la 1, a Viladordis.