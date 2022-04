L’expresident català Carles Puigdemont ha nomenat aquest divendres els membres del govern del Consell per la República, en el qual manté els qui han estat fins ara els seus col·laboradors, com l’exconseller Antoni Comín o la diputada de JxCat Aurora Madaula, a més del cantautor Lluís Llach. Entre les novetats figura la manresana Montserrat Corrons, que serà l’encarregada de donar suport als consells locals.

Montserrat Corrons i Boix (Manresa, 1968) va formar part de l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch de Manresa, de l’Ampa de la Llar d’Infants l’Espurna i del Conservatori de Música de Manresa, com a vocal i també com a presidenta en ambdós casos. Diplomada en música i educació infantil el 1989, és mestre de l’escola pública. Cantaire del Cor Montserrat de Terrassa i l’Orfeó Manresà, Corrons va passar a presidir aquesta última entitat el 2018 en substitució de Lluís Piqué. Ha format part Música per la Llibertat a la ciutat de Manresa i va ser membre del grup impulsor del CxR Local de Manresa, i actualment membre de la Junta Rectora.

Nou equip

Després d’haver estat elegit el 5 de març com a president del Consell per la República, entitat parainstitucional liderada des de Bèlgica per l’expresident de la Generalitat, Puigdemont ha presentat aquest divendres l’equip que l’acompanyarà els propers dos anys, en un acte celebrat a Ribesaltes (Catalunya Nord).

Es tracta d’un equip dirigent descompensat en termes de famílies independentistes, ja que els perfils propers a JxCat estan sobrerepresentats -tant el president, Puigdemont, com el vicepresident, Comín, són eurodiputats de Junts-, mentre que els noms d’ERC brillen per la seva absència. Aquest desequilibri deriva de les discrepàncies que mantenen els dos socis del Govern pel que fa a l’estratègia independentista.

Els inicis

El 2018, JxCat i ERC van acordar crear el Consell per la República, concebut com a embrió d’una arquitectura institucional paral·lela a l’autonòmica. En la pràctica, en els seus primers anys d’existència aquest espai ha funcionat com a plataforma sense amb prou feines activitat, sense competències efectives i controlat per perfils de l’òrbita de JxCat, per la qual cosa ERC i la CUP han marcat distàncies.

Des de les eleccions del 14 de febrer del passat any, que van portar el coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, a la presidència de la Generalitat, el pols no ha afluixat. Atès el distanciament d’ERC i la CUP, el Consell per la República ha optat pel continuisme en la composició del seu govern.

A més de mantenir-se Puigdemont en la presidència i Comín en la vicepresidència, Lluís Llach conserva un càrrec polític, mentre que Aurora Madaula és responsable d’acció política interior. També hi continuen el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, l’advocada Neus Torbisco, així com l’exconseller de Cultura Lluís Puig, vinculat a JxCat.

En declaracions als periodistes des de Ribesaltes, Puigdemont ha afirmat que els membres del govern del Consell «no representen espais als quals puguin estar vinculats», sinó que estan aquí per la seva aportació a escala «personal». Segons l’expresident, malgrat no comptar amb el suport d’ERC ni d’una part significativa de la CUP, el Consell per la República és l’òrgan «més transversal» de l’independentisme, perquè reuneix el gruix d’«accents» del moviment.

Com a noves incorporacions al govern del Consell per la República, a més de Corrons, destaquen Teresa Vallverdú, responsable de desplegament reglamentari; i Carme Garcia, que coordinarà les delegacions del Consell.