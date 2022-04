Professionals sanitaris i de seguretat i emergències com Mossos, Policies locals o bombers, van canviar ahir la seva feina habitual per convertir-se, durant uns minuts, en actors. I en alguns casos ho van fer amb nota.

Va ser durant la primera de les jornades per aprendre a gestionar situacions en les quals han d’intervenir i que estan protagonitzades per persones amb alteracions de conducta. Són casos que es troben sovint i que exigeixen, per exemple, coordinació entre cossos de seguretat i els sanitaris perquè ningú no prengui mal i es presti un servei de qualitat. Hi van participar un centenar de persones. Es va dur a terme entre Sant Joan de Déu, la part teòrica, i Santa Clara, on es van fer els tallers.

Les alteracions conductual poden ser per diversos motius. Per haver consumit drogues o alcohol, patir una malaltia, o reaccionar de forma abrupta en conèixer una mala notícia. També per trastorns mentals.

Abordatge verbal

Davant una situació d’aquest tipus el primer que s’ha de fer és un abordatge verbal. És a dir, guanyar-se la confiança de la persona en qüestió amb paraules i també amb gestos.

Precisament va ser un dels tallers pràctics que es va dur a terme ahir un cop va acabar la sessió teòrica. Mossos, Policies locals, vigilants municipals i professionals sanitaris, guiats per un formador que en aquest cas era del servei de Salut Mental d’Althaia, van convertir-se en actors per simular una situació real, sense pràcticament temps per assajar. Van recrear el cas d’una pacient alterada per la mort sobtada del seu pare, o una baralla amb agressió física inclosa entre una parella, amb la intervenció del SEM i la policia per intentar controlar la situació. En aquest cas no es tractava de fer les coses bé, sinó de fer-les i detectar i comentar, al final, els errors a evitar. En van sortir.

Protecció personal

I mentre es desenvolupava el taller d’abordatge verbal, més enllà, en un altra espai, agents dels Mossos instruïen els assistents en protecció personal. I encara hi havia un tercer taller sobre tècniques de contenció mecànica, que «és l’últim dels últims recursos a utilitzar», segons la cap del servei de Salut Mental d’adults d’Althaia, Meritxell Viladrich. Professionals del SEM van explicar i mostrar com lligar una persona en una llitera per poder-la dur a l’hospital.

Viladrich va explicar que les jornades es porten a terme per promoure el treball conjunt de tothom qui intervé en aquests casos d’alteracions de conducta fora de l’hospital. «És un únic procés i cadascú fa alguna cosa des de la seva expertesa, però entre tots hem de ser capaços de tenir una visió general».

El sots cap dels Mossos a la Regió Central, Josep Guillot, va assegurar que «quan hi ha un requeriment o un incident a la via pública, en un domicili o en un establiment, som normalment els primers a arribar perquè estem patrullant. Moltes vegades veiem una persona agitada però no som metges i a vegades costa discernir si hi ha algun tipus d’alteració al darrera o un cas de toxicitat». Amb la formació «donem eines per millorar. Sobretot pel que fa a la contenció verbal».

El SEM és també qui acostuma a actuar en situacions d’aquest tipus. El sots cap a la Catalunya central, Jordi Calafell, va comentar que es tracta de casos «que ens trobem i que requereixen una coordinació molt estreta amb forces i cossos de seguretat». Segons Calafell, arran de la pandèmia la salut mental «més que una onada és com un tsunami».