El curs vinent es posarà en marxa la llar d’infants Upetita de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Ho farà amb 41 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Ahir es va mostrar públicament per primera vegada ja amb bona part del mobiliari, i el pròxim dia 30 d’abril ha programat una jornada de portes obertes per a les famílies interessades.

La particularitat de l’escola bressol és que és la primera del país integrada i vinculada als estudis de grau i del cicle formatiu superior d’Educació Infantil que ofereix la FUB-UManresa. És al nou edifici de la FUB4, nou de trinca, que integrarà tota l’oferta educativa i de serveis relacionats en l’àmbit de l’educació del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Una gran sala que s’ha batejat amb el nom de La Placeta és al mig de l’equipament. «Hi passaran moltes coses aquí. Hi haurà molt moviment», van explicar responsables del servei. Al seu voltant hi ha tres aules. Totes donen a un pati exterior. La majoria de mobiliari i les joguines que ja hi ha són de fusta, també noves de trinca, i el sostre s’ha dissenyat especialment perquè aïlli el soroll.

Creativitat i ciència

Tot està pensat fins a l’últim detall per «ser una escola bressol de referència», va dir ahir la directora dels estudis d’Educació Infantil, Montserrat Pedreira. Es posarà especial èmfasi a potenciar la creativitat i l’experimentació en ciència dels infants. Hi haurà un espai d’experimentació per a nens de 0 a 3 anys, que, seguint l’exemple del LAB 0_6, s’obrirà a tota la ciutat. La llar d’infants tindrà un equip propi de cinc professionals. La selecció s’està acabant de fer.

A la presentació de l’equipament el director general de la FUB-UManresa, Valentí Martínez, va destacar que «no és habitual ni freqüent que una escola bressol estigui vinculada a una estructura de campus universitari». D’aquí la seva singularitat. Va ressaltar, així mateix, que compta amb l’experiència, el bagatge i la trajectòria dels estudis i serveis d’Educació Infantil. Va dir que no és un projecte vinculat a la demanda que pugui tenir perquè es posa en marxa en moments de dificultats i pocs naixements. «Es tracta de defensar un projecte de qualitat, i si ho és, segur que tindrem el mateix èxit que d’altres iniciatives de la Fundació».

El director adjunt de la FUB-UManresa, Toni Llobet, va insistir que «si haguéssim pensat només amb el nombre de nens i de nenes que poden venir, segurament no ho haguéssim fet aquest any. Ho fem perquè tenim l’edifici, l’expertesa i perquè és una aposta de fons». Llobet també va reflexionar que les universitats «han de tenir clar que han de poder oferir serveis reals a la ciutadania per poder aplicar allò en què formem els professionals». En aquest cas en l’àmbit educatiu. «Això ens ajudarà a visibilitzar que som una universitat que tenim expertesa en educació».

800 places de 0 a 3 anys

A la presentació del nou equipament també hi va assistir el regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament, Josep Gili. Va destacar la singularitat del projecte. Segons va dir, actualment a Manresa disposa de més de 800 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys.