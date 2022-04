El director general de la Fundació Universitària Balmes de Vic, Joan Turró, deixarà el càrrec un any abans que acabi el seu mandat. La Fundació Balmes és l’entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Turró va ser un dels qui van empènyer la federació universitària amb la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) que va donar lloc al model actual de la UVic-UCC, amb campus a Vic i a Manresa.

Segons ha avançat El 9 Nou, Turró, que fa poc que va complir 75 anys, va comunicar la seva voluntat de jubilar-se a l’executiva del patronat de la Fundació Balmes, del qual n’és vicepresident l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. També en forma part el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez. El patronat el presideix l’alcaldessa de Vic, Anna Erra. Tot i complir 75 anys, el seu contracte d’alta direcció el deslliga dels terminis habituals per jubilar-se.

Turró marxa quan encara s’està negociant el conveni entre la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Generalitat. Va caducar el 2018, i des de llavors s’han anat fent pròrrogues. La UVic-UCC assegura que cal actualitzar el pes i la dimensió que ha anat adquirint la universitat.

Per primer cop el conveni inclouria fons propis per al campus Manresa. Això permetria abaratir la matrícula, destinar més recursos per fer recerca i tenir partides per fer inversions.

Turró ha estat un dels artífexs de la federació universitària entre Manresa i Vic; l’ampliació d’estudis, entre els quals Medicina; la construcció de nous edificis a Vic i l’impuls a la recerca.