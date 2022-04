Manresa no tenia una col·lecció de postals actualitzades. El fotògraf manresà Josep Comellas hi va pensar i s’hi va posar per corregir la mancança. Acaba d’editar una desena d’imatges de la ciutat per promocionar-la turísticament i també entre els manresans, aprofitant la cita del 2022, la dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la ciutat.

Amb el suport de l’Oficina de Turisme de Manresa, però amb els seus diners, ha editat 10 postals que es poden trobar a diferents punts de venda de la ciutat a un euro per postal. Es presenta protegida amb un sobre transparent. Hi ha imatges de la Cova, tant de l’exterior com de l’interior, també de la basílica de la Seu i d’edificis modernistes de la ciutat «perquè els turistes», un dels col·lectius a qui podria interessar tenir-ne un record, «tinguin una mica de tot de la ciutat de sant Ignasi», explica el mateix Comellas. Fotos des dels 7 anys Comellas, de 63 anys, tira fotos des que en tenia 7, quan en un sorteig li va tocar una càmera Kodak Instamatic 25, recorda. «I fins ara no he parat». Vinculat al món cultural i associatiu de Manresa, se’l pot veure fàcilment amb la càmera penjada al coll en actes diversos de la ciutat. Calcula que té milions de fotos. «No milers, sinó milions». Més o menys arxivades perquè «jo soc més creatiu que curós», assegura. Del seu arxiu i de fotos noves que ha tirat recentment n’han sortit les imatges de les 10 postals de la ciutat amb imatges de la Seu, de la Cova –interiors i exteriors– del Casino i elements modernistes de la ciutat, del Pont Vell i del carrer del Balç. Amb permís de l’Oficina de Turisme, porta el lema «Manresa 2022. Transforma». Es poden adquirir a diversos comerços de la ciutat, com la mateixa Oficina de Turisme, a llibreries com el Dos de Piques, Roca, Rubiralta, Parcir, al taller d’art Atelier del carrer d’Urgell o bé a l’estanc de la Plana. «Molta gent coneguda em deia que no hi havia postals de Manresa. M’ho van suggerir. Fa temps que hi pensava i vaig creure que amb l’Any Ignasià era un bon moment per fer-ho», explica Comellas. Ell mateix ha produït les postals i les ha distribuït. «No es tracta de fer diners, perquè no en fas, sinó que es vegi més empenta a la ciutat», assegura. Una segona tongada Comellas també ha fet punts de llibres i imants de la Cova. Ha col·laborat amb el llibre de l’anterior superior dels jesuïtes a Manresa, Francesc Riera, titulat Manresa ignasiana. 500 anys, i actualment es pot veure una exposició de fotos sobre la Cova a la biblioteca del Casino de Manresa, que és on treballa. Durant molts anys es va dedicar professionalment a la fotografia, i va ser un dels primers cineastes de Manresa. Va participar en la fundació de Foto Art i té en ment fer una pel·lícula sobre una història familiar. Si la iniciativa de les postals funciona, té previst fer-ne una segona tongada amb imatges de l’interior de la Seu; detalls dels mosaics de Marko Rupnik del santuari de la Cova, que, segons explica, no són fàcils de retratar perquè brillen molt; del Pou de Llum o del Pou de la Gallina. Per a Comellas, la qualitat de la foto és bàsica i també el producte final. Comellas va guanyar el concurs de fotografia de la Fira de l’Aixada d’enguany a través d’Instagram. Hi van participar gairebé 200 persones. Les fotos havien de ser capturades, editades i publicades en dispositius mòbils.