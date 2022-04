La Fundació Althaia participarà prepara una conferència i un taller sobre mindfulness i neurociència en el marc del projecte Manresa 2022 que se celebra enguany per commemorar els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Aquestes activitats seran obertes a la ciutadania, dirigides especialment a persones interessades en la meditació i l’espiritualitat. Tindran lloc el 27 de maig en el marc del II Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació Social.

La conferència, titulada "Mindfulness, neurociència i defusió", anirà a càrrec de Joaquim Soler, psicòleg clínic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, doctor en psicologia i expert en mindfulness. Soler, que és un referent a nivell europeu en investigació en salut mental i teràpies psicològiques, parlarà de la neurociència, la meditació i el cervell humà. L’objectiu és aportar, des de la neurociència, l’explicació científica sobre què passa en el cervell humà quan una persona medita i per què té beneficis sobre la salut i el benestar, un tema molt relacionat amb l’espiritualitat i Ignasi de Loiola.

En el marc del congrés també se celebrarà el taller "Neurociència, mindfulness i psicologia positiva" obert a la ciutadania que serà impartit per Rosa Tejedor i Yolanda Martínez, psicòlogues clíniques de la Direcció de Salut Mental de la Fundació Althaia. Les dues activitats seran gratuïtes. La conferència es podrà seguir de forma telemàtica i el taller serà presencial, amb places limitades. Les persones que hi estiguin interessades s’han d’inscriure prèviament. De moment s’han obert les inscripcions per a la conferència. S’han de fer a través d’aquest enllaç o bé des de la pàgina web d’Althaia. La conferència serà a les 12.15 hores i, el taller, de les 15.30 a 17.30 hores.

Tots els congressistes vinguts d’arreu, rebran una invitació per a la visita de la Manresa Ignasiana que podran realitzar al llarg de l’any, de manera que aquest fòrum professional contribuirà en la difusió de Manresa 2022.

Sobre el congrés

El II Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació Social està organitzat pel grup de recerca sobre Salut Mental i Innovació Social (SaMIS) conjuntament amb la Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El SaMIS està format per professionals de la Fundació Althaia, el Consorci Hospitalari de Vic, Osonament, la UVic-UCC, Sant Andreu Salut i l’EAP Osona Sud-Alt Congost, entre d’altres.

A més del tema de l’aportació de les neurociències a les teràpies psicològiques, en el congrés també es tractarà sobre la rehabilitació de les persones afectades per problemes de salut mental, les aplicacions de la tecnologia i la innovació en el tractament de patologies relacionades amb la salut mental, així com els aspectes transculturals a tenir en compte en el tractament de persones amb aquestes patologies.