Com cada any pels volts de Sant Jordi, el CNL Montserrat organitza la campanya «A l’abril cada paraula val per mil», una activitat per fomentar l’ús i el coneixement de la llengua catalana d’una manera lúdica i a través de la complicitat del sector comercial.

En aquesta sisena edició de la campanya, el CNL Montserrat ha preparat diferents cartells amb 25 preguntes sobre paraules que ja no es fan servir gaire i que s’exposaran a diverses botigues de Manresa. L’objectiu de la campanya és rescabalar l’empobriment progressiu de la nostra llengua i contribuir a la redescoberta de mots en desús. La campanya comença el dia 19 En el mateix cartell es podrà jugar a descobrir quina de les tres opcions que s’hi proposen és la que correspon al significat correcte de la paraula. El concurs es farà del 19 al 30 d’abril i consisteix a respondre les 25 preguntes que apareixen als cartells exposats als aparadors de diverses botigues de Manresa i a indicar en quin establiment s’ha vist cada cartell. D’aquesta manera s’anima els participants a recórrer la ciutat i conèixer el teixit comercial que la identifica, a través d’una activitat lúdica i dinàmica. El CNL Montserrat va iniciar aquesta campanya el 2015, amb diverses propostes lingüístiques sobre lèxic: frases fetes, endevinalles, etimologia, entre d’altres. D’aleshores ençà ha comptat amb la complicitat de les principals associacions de comerciants locals, que hi han col·laborat cada any, i ha anat sumant nous comerços o associacions de comerciants. La campanya ha contribuït a refermar el vincle entre el sector comercial i el CNL Montserrat a través d’un objectiu comú que pretén promocionar la llengua des d’aquest àmbit i enfortir-la socialment, sobretot pel que fa als usos orals en contextos informals. Des de l’inici de la campanya hi han col·laborat la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), l’Associació de Comerciants del Carrer Àngel Guimerà, la de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, la del Carrer Urgell, la del Carrer Nou, la del Born-la Plana, la de la Carretera de Vic, el Mercat de Puigmercadal, comerços del carrer de Barcelona, la plaça de Gispert i el carrer de Vilanova, i el Forn de Cabrianes. Saps què significa el mot empolainar-se? Saps què és un llonguet? A) un pastís B) un panet C) una barra de pa Saps què vol dir empolainar-se? A) emborratxar-se B) mudar-se C) firar-se Tens l’opció correcta? Respon la resta de preguntes del concurs «A l’abril cada paraula val per mil» que trobaràs als aparadors de les botigues de Manresa i participa-hi. Hi ha 25 preguntes i, si les encertes, entraràs en el sorteig de diversos premis. Per poder-hi participar només has d’accedir al web del CNL Montserrat (www.cpnl.cat/ xarxa/cnlmontserrat/), en què trobaràs el formulari per poder-hi respondre directament o bé la butlleta del concurs que, si ho vols, pots imprimir i portar al CNL Montserrat (Passeig de Pere III, número 68). Premis: Un val de compra als establiments Manresa+Comerç, un val de compra als establiments Urgell Comerç, un val de compra als establiments Sobrerroca Comerç, un val de compra al Forn Cabrianes, una impressora multifuncional HP de Control Group.