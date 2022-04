L’Ajuntament de Manresa ha plantat 563 arbres el darrer any, la majoria dels quals aquest darrer hivern. La xifra inclou plantacions en noves zones verdes, amb una partida de 75.000 euros, i reposicions d’escocells buits. El nombre d’arbres plantats és un 70% més alt que el de la temporada anterior (2020-2021).

En concret, ha plantat 224 arbres en espais on fins ara no n’hi havia, com a l’entorn de l’escola Puigberenguer, a Can Font i al parc del Cardener. A aquesta xifra, s’hi ha de sumar les reposicions de 145 arbres que substitueixen escocells buits o posicions buides en diferents carrers i espais. També cal afegir-hi les 194 plantacions d’arbres realitzades en el marc dels projectes de millora de voreres i parcs infantils.

Sumant aquests tres conceptes, durant el darrer any l’Ajuntament ha plantat 563 arbres nous a la ciutat, cosa que significa un 70% més que els que es van plantar durant l’hivern 2020-2021, que en van ser 331. Les dades es refereixen exclusivament a unitats d’arbrat, i no d’arbustos, que han estat inclosos en diverses de les actuacions.

Durant el 2021, ha destinat 75.000 euros a les plantacions en noves zones verdes. Pel que fa a l’augment de les reposicions, s’explica pel nou contracte de jardineria, en vigor des de fa un any, i que ha tingut en compte nous criteris a favor de la biodiversitat.

Una de les noves plantacions d’arbres és la que s’ha executat davant l’entrada de l’escola Puigberenguer. Una altra actuació nova ha estat la plantació de prop d’una vintena d’arbres al parc de Can Font, amb l’objectiu d’anar-lo renovant. Pel que fa a la revegetació del parc del Cardener, s’han plantat 130 arbres en total.

Gairebé 200 arbres més s’han plantat per millorar carrers i parcs infantils. Les reposicions d’escocells buits o posicions buides és una altra de les actuacions rellevants. Durant aquests darrers mesos, s’ha actuat en una quarantena d’espais, on s’han substituït un total de 145 arbres. Una de les reposicions més rellevants s’ha executat al passeig de Pere III, on s’han substituït 33 plàtans amb força branques seques o malaltes que representaven un risc per a la seguretat.