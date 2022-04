El periodista Josep Cuní formarà part del Cicle Pessics de Vida de Manresa. L’entrevista amb el comunicador s’inclou en els actes de celebració de l’Any Maria Matilde Almendros Carcasona, en què també participa el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), coincidint amb el centenari del naixement d’una de les locutores més populars i estimades de Catalunya i d’una de les actrius més reconegudes de la seva època. La conversa tindrà lloc el dia 19 d’abril, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om.

El locutor de ràdio i presentador de televisió repassarà la seva carrera professional, molt lligada al mitjà radiofònic, i que va començar a Ràdio Joventut de Barcelona, Ràdio Terrassa i Ràdio Barcelona (Cadena SER). Després va passar per Catalunya Ràdio on va ser responsable de programació i COM Ràdio on va presentar el magazín matinal “El matí de Josep Cuní” durant quatre temporades. Més endavant es va traslladar amb el seu programa i equip a Ona Catalana, on va treballar durant tres anys.

En el món de la televisió ha presentat diversos programes a Televisió de Catalunya com “La tarda és nostra” (1994), “L'aventura quotidiana” (1999-2001), “Coses que passen” (2002-2004) o “Els matins” (2004-2011). Entre el setembre de 2011 i juny del 2017 va presentar “8 al dia” al canal privat català 8TV. El 2018 va tornar a la ràdio, presentant un programa matinal a SER Catalunya

Reconeixements a la seva trajectòria

La seva trajectòria ha estat reconeguda en cinc ocasions amb el Premi Ondas. L'any 2004 va obtenir el Premi Lliri de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi l'11 d'abril de 2017.

El convidat es considera “un professional inquiet que creu en la feina que fa. Potser per això, l’he pogut desenvolupar durant algunes dècades en diferents mitjans que m’han fet confiança. Com l’audiència. I mai els estaré prou agraït. Avui, més que mai, defenso la causa del periodisme davant la creixent tendència del periodisme de la causa”. L’entrevista es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de Manresa Cultura i per Canal Taronja TV.

Les entrades es poden reservar de forma online a la pàgina web del Teatre Kursaal https://kursaal.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=5453&idioma=CA o a les mateixes taquilles del teatre. El cicle ‘Pessics de Vida’ té la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.