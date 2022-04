Vint-i-vuit grups escolars de les comarques gironines van passar fins divendres pel Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, on la FUB-UManresa va exposar activitats del seu centre per a la promoció de la ciència a les primeres edats (Lab 0_6).

Aquesta és la tercera estada fora de Manresa del Lab 0_6. La primera va ser a Tarragona entre els mesos de novembre i desembre i hi van passar 1.183 infants. A Lleida hi va fer estada durant el mes de febrer i hi van passar 1.500 infants més.

La proposta Exploració al Lab consisteix en una hora i mitja d’acostament a l’activitat científica. La sessió comença amb una breu presentació i continua amb una hora d’interacció dels infants amb totes les propostes. Al final de la sessió, els infants i les mestres posen en comú idees per continuar treballant a l’escola.