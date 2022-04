L'Hospital de Sant Andreu, de Manresa, ja no té cap ingressat per covid-19. Durant la darrera setmana han estat donats d'alta els dos darrers que quedaven i no hi ha hagut cap nou ingrés.

És la quarta vegada durant la pandèmia que Sant Andreu queda lliure de covid. Va passar del 30 de juny al 13 d’octubre del 2020. I el 2021, del 30 de juny al 13 d’octubre i del 28 de setembre al 9 de novembre. A data d'avui, 12 d’abril, no hi ha a les seves instal·lacions cap persona ingressada a causa de la covid. Dimarts passat, dia 5 d’abril, hi havia 2 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana cap persona ha estat hospitalitzada a causa del virus, dues persones han estat donades d'alta i no s'ha produït cap mort. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu durant la sisena onada, des del 16 de novembre, són: Xifra acumulada d’ingressos: 168

Xifra acumulada d’altes: 128

Xifra acumulada de defuncions: 40