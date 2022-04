El PSC de Manresa ha reclamat a l’Ajuntament que tingui «més cura» amb el barri de la Font dels Capellans i ha alertat de problemes amb els paviments, la neteja i l’aparcament i, també, manca de caixers automàtics. La Font dels Capellans ha estat el protagonista de la primera visita del programa «Barri a barri» que els socialistes de Manresa han endegat per tenir trobades amb les associacions de veïns.

Segons Anjo Valentí, primer secretari del PSC a Manresa i portaveu del grup municipal, «l’objectiu d’aquestes visites i trobades amb els representants de les diferents entitats veïnals és conèixer i obtenir de primera mà una diagnosi actualitzada, acurada, i objectiva de la situació de tots els barris de la nostra ciutat: a peu de carrer i interlocutant amb els seus representants».

Valentí, la secretària d’organització i regidora del PSC, Mariana Romero; el secretari de Joventuts, Mario Estrada, i Mercè Soldevila, extreballadora de la residència de la gent gran que hi ha al barri es van trobar amb el president veïnal, Said Ghoula.

Les conclusions de la trobada és que «d’entrada cal millorar la situació de recollida municipal de les deixalles, en especial, els envasos que s’acumulen després del cap de setmana». Pel que fa als dimarts de mercat, caldria incrementar les inspeccions perquè els paradistes no excedeixin el seu espai ocupant espai de voreres.

A més, «parts importants del ferm del carrer Fra Jacint Coma i Galí, (el mateix carrer del mercat) es troben en molt mal estat, tot i que han tingut reparacions puntuals, amb pedaços on han tornat aparèixer esvorancs, i poden comportar caigudes pels vianants».

El PSC creu que caldria reforçar el patrullatge de barri, amb parelles combinades de Policia local i Mossos, tal com passa ja al centre de Manresa. D’altra banda, «els veïns es queixen de la gran manca d’estacionament» i proposen adequar l’espai que en un futur haurà de ser zona verda.

«Equivocació» amb el geriàtric

El PSC afirma que continua veient com una «equivocació» la decisió d’obrir un nou vial davant la residència que ha comportat la construcció d’un mur «que pot donar alguna cota elevada, i escapça i separa la zona verda existent just davant de la residència». I això «per un vial que un cop obert serà d’entrada un cul-de-sac». Des del seu punt de vista resulta «innecessari».

Per últim, denuncia la manca de caixers automàtics dins del barri, i informen que «vam proposar i aprovar moció per garantir en els propers mesos un caixer a cada barri de Manresa». En definitiva, segons Anjo Valentí «com en altres barris de la ciutat, a la Font dels Capellans li cal reivindicar i aprofitar una nova Llei de Barris».

Per als socialistes, que ja han plantejat aquesta necessitat al Parlament de Catalunya, és tractaria d’una «eina fonamental per a la transformació d’espais públics i comunitaris sempre necessaris per a la seva continuada transformació social, residencial, i econòmica».

El PSC de Manresa també ha volgut reconèixer la tasca realitzada per l’actual president de l’Associació de Veïns de La Font dels Capellans, en Said Ghoula durant el seu mandat.