Al barri manresà del Xup llueix dos murals artístics -un a la pista poliesportiva i l’altre en una façana del número 27 del Grup d’Habitatges Pare Ignasi Puig- creats amb la implicació activa de veïns del barri.

Per pintar els murals, s’ha comptat amb dos artistes, Roc Blackblock i Llukuter. El mural de Roc Blackblock, «Murs de bitàcola», ha comptat amb la participació de gent gran del barri, mentre que el de Llukuter s’ha fet amb joves residents i també alumnes de l’Institut Sis Manresa.

Tots dos murals són resultat d’un treball previ dels artistes amb la comunitat per desgranar els seus interessos i gustos i perquè manifestessin què els agradaria pintar al mural.

El mural de Roc Blackblock plasma el sentit de comunitat i l’orgull d’haver anat assolint els drets i millores amb el pas dels anys a partir de fotografies antigues i incorpora el lema «La història és nostra i la fem els veïns».

El mural de Llukuter ha acostat l’art urbà als joves mitjançant una mirada de pau, més necessària que mai avui en dia

Es tracta d’una de les accions incloses en el projecte comunitari per revitalitzar el barri, «Barris i comunitat: motors de transformació social», impulsat per l’Ajuntament i finançat per la Diputació de Barcelona.