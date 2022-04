En el marc de Manresa 2022, l’Ajuntament de Manresa i Religions for Peace International organitzen ‘Cruïlla de Camins’, el Fòrum Internacional d’Espiritualitat que se celebrarà a la capital del Bages del 28 al 30 de novembre, amb la presència de més de 60 líders religiosos d’arreu del món. Religions for Peace (RfP) és la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós, amb 92 Consells Interreligiosos nacionals i 6 regionals, i compta amb la participació de líders i institucions de les diverses tradicions religioses, consells interreligiosos i xarxes interreligioses de dones i joves d’arreu. Té seu a Japó, Kenya, Perú, el Regne Unit i els Estats Units. Durant el Fòrum de Manresa, els i les líders de l’àmbit religiós presents a la ciutat debatran i buscaran respostes a la crisi climàtica i del medi ambient des de la perspectiva del diàleg interreligiós, amb destacada presència de la joventut i les dones que formen part de la plataforma de RfP.

Prèviament, els dies 21 i 22 d’abril, tindran lloc a Manresa unes jornades de preparació d’aquest fòrum, coincidint amb el Dia de la Terra, atès que el medi ambient serà el tema central del Fòrum. Aquestes jornades prèvies comptaran amb la presència i la participació de la professora Azza Karam, Secretària General de Religions For Peace International. Nascuda a Egipte i resident als Estats Units, Karam ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des del 2004, així com en altres organitzacions intergovernamentals i no governamentals des de principis de la dècada de 1990 (Internacional IDEA, OSCE i Religions per la Pau), treballant al voltant de la Religió, el Desenvolupament i la Diplomàcia, tot basant-se en la seva experiència en el lideratge intercultural a la Regió Àrab, a Europa i a Àsia Centra l.

Les activitats d’aquest abril es concreten en una jornada de treball híbrida el dijous 21. Combinarà la presencialitat i la virtualitat dels seus participants. Els líders religiosos que formen part de la xarxa de RfP plantejaran les qüestions i els enfocaments a abordar durant el Fòrum del novembre, com a primer pas per a establir les bases d’un pacte Pacte Global Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022.

La jornada del dia 22 d’abril, Dia de la Terra, es dividirà en dues parts. Al matí, es duran a terme activitats d’autoconeixement i gestió emocional i d’escolta activa de la Terra i del silenci al voltant dels 4 elements, en un recorregut per diversos espais de l’Anella Verda, des del Pou de Llum fins la llera del riu Cardener al voltant del Pont Nou. La matinal compta amb la participació de l’Institut Cal Gravat i la dinamització d’Aura Ioga, el grup Inspiració 2022, les associacions islàmiques de Manresa, l’Anella Verda de Manresa, i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa.

La tarda del 22 d’abril donarà pas a l’acte institucional que suposarà el tret de sortida de ‘Cruïlla de Camins’ a l’Espai Plana de l’Om i en què hi prendran part Marc Aloy i Guàrdia, alcalde de Manresa, Ivonne Griley Martinez, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Xavier Melloni Ribas, sj i Azza Karam, Ph.D, que farà una xerrada sobre la missió i els objectius de Religions for Peace i del proper Fòrum Internacional d’Espiritualitat de Manresa. L’acte comptarà també amb l’acompanyament musical d’Albert Galbany.

La jornada del 22 d’abril, tant les activitats del matí com l’acte de la tarda a l’Espai Plana de l’Om, és de lliure accés, tot i que es recomana reservar plaça a través de la web www.manresa2022.cat i de www.kursaal.cat o del correu electrònic hola@manresa2022.cat.

Un programa amb més de 100 activitats

‘Cruïlla de Camins” forma part de l’eix Espiritualitat i Pensament de Manresa 2022, un projecte que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca aquest fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descob rir a www.manresa2022.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el patrocinador principal, i AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances Pujol com a patrocinadors globals del projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.