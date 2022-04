Vint-i-tresena setmana consecutiva amb víctimes mortals per covid-19 als centres assistencials de Manresa.

L’epidèmia va de baixa però continua posant fi a vides humanes, una setmana més.

La darrera s’ha produït a Althaia on ja se n’han comptabilitzat 414. A Sant Andreu, on han perdut la vida pel coronavirus 174 persones, l’última mort va ser comunicada el dimarts 5 d’abril.

En total, 588 defuncions per covid, una xifra a la qual s’ha arribat amb les víctimes que s’han anat produint dia a dia a durant més de dos anys.

La capacitat de fer mal de l’epidèmia, però, continua minvant i l’Hospital de Sant Andreu va comunicar ahir que ja no tenia ningú ingressat a causa de la covid-19.

Una molt bona notícia, però que cal posar en context perquè aquesta és la quarta vegada que Sant Andreu aconsegueix no tenir ingressats per covid a les seves instal·lacions.

A l’espera que aquesta vegada sigui la definitiva, cal recordar que abans ja havia quedat lliure de covid en els períodes que van del 30 de juny al 13 d’octubre del 2020. I l’any 2021, del 9 de juny al 13 de juliol i del 28 de setembre al 9 de novembre.

A Sant Andreu, el dimarts 5 d’abril hi havia 2 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19. La darrera setmana cap persona ha estat hospitalitzada a causa del virus, dues persones han estat donades d’alta i no s’ha produït cap mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu durant la sisena onada, comptades des del 16 de novembre, són 168 ingressos, 128 altes i 40 defuncions.

A Althaia queden sis ingressats per covid. La setmana passada n’hi havia 9. Són xifres molt allunyades dels 86 ingressats que hi havia a Althaia l’1 de febrer, el mateix dia que hi havia 36 a Sant Andreu. S’ha passat de 122 ingressats a 6 en menys de dos mesos i mig.

Aquests 122 ingressats van marcar el punt més elevat de la sisena onada com van ser els 152 de la tercera onada. Però queden lluny dels prop de tres-cents de la primera. Amb aquests precedents, sis hospitalitzats situen l’afectació a una cota mínima i amb l’esperança que aquesta vegada sigui la definitiva.

Dels sis ingressats, cap d’ells era a la unitat de cures intensives de l’hospital Sant Joan de Déu. Fins ara, les altes registrades s’acosten a les quatre mil.

Risc de rebrot a la Cerdanya

D’altra banda, la Cerdanya era ahir la comarca catalana amb més risc de rebrot de l’epidèmia i velocitat de contagi. Mentre que la mitjana catalana era de 222 punts de risc de rebrot; 1,07 de velocitat de contagi; 225 d’incidència acumulada a 14 dies per cent mil habitants i 112 a 7 dies, la Cerdanya triplicava el risc de rebrot, que fregava els set-cents punts i doblava la velocitat de contagi, amb un índex de 2,15.

També era molt superior la incidència a 14 i a 7 dies, amb valors de 322 i 229.

Això passava perquè el nombre de nous positius que havia baixat de 52 la setmana del 19 al 25 de març a 17 del 26 de març a l’1 d’abril havia tornat a pujar fins a 42 la darrera setmana analitzada, del 2 al 8 d’abril.

La resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari presentaven valors menys elevats.

A l’Alt Urgell el risc de rebrot era de 396; al Bages, 288; al Berguedà, 276; al Moianès, 198; al Solsonès, 158 i a l’Anoia, 136.