La processó del Divendres Sant de Manresa tornarà demà passat a la normalitat després del parèntesi dels dos darrers anys a causa de la pandèmia. La processó torna amb novetats. Per una banda, i com l’element més destacat, canvia el recorregut per no moure’s del Centre Històric. Per l’altra, avança mitja hora la sortida.

La celebració religiosa començarà mitja hora abans, a les 8 del vespre, en lloc de 2/4 de 9, amb la idea d’iniciar el recorregut quan encara sigui clar i fer la tornada de fosc per oferir dues cares dels passos, atès que a la nit lluiran més les espelmes que porten, explica Xavier Belmonte, president de la comissió organitzadora i membre de diverses entitats de la ciutat.

S’han pres mides

El canvi d’una part del recorregut comenta que s’ha fet amb la idea de quedar-se al Centre Històric per tal que sigui una celebració més «recollida» i «més tradicional, com les que fan als pobles». A priori, el fet de passar per nous carrers estrets com el del Camp d’Urgell té la seva dificultat, però Belmonte fa notar que un membre de l’organització s’ha encarregat de «prendre mides de tot» i que, d’entrada, no hi ha d’haver cap problema perquè tots els passos, inclòs el més gran, el de l’Esperança Macarena, hi puguin passar sense encallar-se. Aquest pas serà el que tancarà el seguici, amb la idea que a les 11 de la nit es pugui fer a la Baixada de la Seu la trobada entre la Macarena i el Sant Crist, un dels moments més esperats de la vetllada.

Mentre que en les edicions anteriors el seguici arribava fins a la plaça de Crist Rei pel Passeig de Pere III i tornava cap al Barri Antic pel carrer d’Àngel Guimerà, enguany el punt més apartat on arribarà serà a la plaça de Valldaura. Farà el recorregut següent: sortida de la basílica de la Seu, baixada de la Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d’en Creus, carrer de les Piques, plaça Llissach, passeig de la República, carrer de Talamanca, plaça Gispert, carrer del Camp d’Urgell, plaça Valldaura, carrer d’Urgell, plaça d’Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça de Fius i Palà, carrer del Born, Plana de l’Om, passeig de la República, plaça Llissach, carrer de les Piques, plaça d’en Creus, carrer de Vallfonollosa i basílica de la Seu.

Pas del Natzarè restaurat

La segona processó de Setmana Santa de Manresa, després de la que va tenir lloc el Diumenge de Rams, que s’havia deixat de fer l’any 1968, aplegarà més de 300 persones repartides pels passos que hi participen tradicionalment, un dels quals, el del Natzarè, estrenarà restauració.

Tot i que la processó és a les 8 del vespre, l’activitat de la jornada començarà molt abans. A les 10 del matí hi haurà l’exposició de passos de la Confraria del Natzarè a Ca la Buresa, a la plaça de Fius i Palà, mentre que des del 10 d’abril hi ha el de la Macarena a la basílica de la Seu. A les 11, es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l’Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de portants del Sant Crist; a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, Ball de la Dansa de la Mort i trasllat del pas del Natzarè a la Seu; també s’hi farà el Ball de la Moixiganga, amb el Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7, presentació d’honors del Maniple dels Armats de Manresa al governador de la Minorisa Romana, a la plaça de Sant Domènec. A 2/4 de 8 del vespre, Ball de la Moixiganga a la baixada de la Seu, i a les 8, arribada de la formació dels Armats a la basílica; notice templum per part del Capità Manaia, apertio templum, amb salutat dels arrengladors de la processó i sortida.

Durant la processó, es farà el Ball de la Moixiganga a la plaça Gispert, els Armats formaran una estrella a la plaça de Valldaura i a la Plana de l’Om, hi haurà la Dansa de la Mort a la sortida de la Seu, a la plaça Gispert i a l’arribada a la Seu, i hi haurà el cant de dues sates per part de l’Esperança Macarena a la sortida i arribada a la Seu.

Fa dos anys, en plena covid, la processó del Divendres Sant, documentada des del 1704 i recuperada l’any 2000 després d’un parèntesi de 21 anys, va celebrar una edició simbòlica amb alguns dels participants sortints als balcons. L’any passat els passos van quedar exposats a dins de la Seu. Hi van passar centenars de persones.