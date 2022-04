El dissabte 30 d’abril, al carrer de Guifré el Pilós, el que hi ha darrere l’Ateneu les Bases, tindrà lloc el Ualapop al Carrer, un mercat de segona mà on pot participar tothom. L’organitzen el Pla Comunitari de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i l’Associació de Veïns Carretera Santpedor.

La intenció és que el veïnat del barri i de la ciutat en general pugui donar una segona vida als objectes, a la roba, als llibres, que ja no necessiti i, alhora, conscienciar sobre com podem evitar generar residus mitjançant la reutilització i el reciclatge de coses que llençaríem o que tenim en desús. Qui hi vulgui participar es pot inscriure al local de l’associació de veïns (Cra. Santpedor, 188-192, baixos) o trucar al 93 877 02 21.