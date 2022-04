La Fundació Althaia ha celebrat una jornada de portes obertes virtual dirigida als futurs residents que, després d’haver superat l’examen per accedir a una plaça de formació sanitària especialitzada, han de triar destinació.

La jornada va incloure sessions telemàtiques conduïdes pels propis residents que actualment estan realitzant la seva formació especialitzada a la Fundació Althaia.

Ofereix 19 places de 13 especialitats. Per primera vegada s’ofereixen dues places d’Infermeria d’Atenció familiar i comunitària, que corresponen a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’ICS i que s’incorporaran a les àrees bàsiques que gestiona la Fundació Althaia i tindran Sant Joan de Déu com a hospital de referència. Per tercer any, també hi ha dues places de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària de la mateixa Unitat Docent de l’ICS que realitzen quasi la total de la residència a l’Hospital Sant Joan de Déu i als centres d’atenció primària d’Althaia.