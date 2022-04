La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya ha destacat en el darrer informe trimestral de licitacions la de l’Ajuntament de Manresa, per import de 92,3 milions d’euros i 11 anys de durada, pels serveis de recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi. Són exactament 92.269.929 euros i, per import, ocupa la segona posició en el rànquing de licitacions de serveis públics durant el primer trimestre del 2022.

Aquesta quantitat se situa per sota de la de l’Ajuntament de Girona, per un import de 153,6 milions i 8 anys de durada, pels serveis de neteja viària, de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries del terme municipal. I per sobre dels 64,6 milions d’euros d’una de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segons l’informe de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, la licitació de serveis va assolir el primer trimestre del 2022 els 503,2 milions d’euros i això es tradueix en una disminució del 3% respecte al mateix període de l’any passat i un augment del 45,6% respecte al quart trimestre de 2021. Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 88,1%; la Generalitat, el 7%; i l’Administració Central, el 4,8% de la licitació trimestral.

En total, durant aquest primer trimestre, tant l’administració Central com la Generalitat han disminuït significativament la seva licitació, concretament un 85% i 66% respectivament en comparació amb el primer trimestre de 2021. Per la seva part, l’Administració Local ha augmentat molt considerablement la seva licitació en serveis, un 73% més que el primer trimestre de l’any passat. I aquí és on l’informe destaca les licitacions per part dels ajuntaments de Girona i Manresa.

Nou model

Els 92,3 milions en 11 anys són els diners del contracte de l’Ajuntament de Manresa per al nou model de neteja viària i recollida de residus que es vol implantar a partir de la pròxima tardor tot i que els contenidors tancats que només es podran obrir amb una targeta, una de les principals novetats del nou sistema, no es començaran a veure als carrers de la ciutat fins la primavera del 2023.

El nou contracte que es vol firmar passat l’estiu tindrà més serveis, maquinària nova i més personal. Aquest nou model canviarà de forma radical els costums dels manresans a l’hora de tirar les escombraries. Amb l’objectiu d’incrementar d’una forma més que notable el reciclatge i, de retruc, abaratir el cost del servei per la ciutat -quan més residus es porten a l’abocador més es paga-, complir amb la normativa vigent que fins i tot amenaça amb multes a qui no recicli prou, i mimar el medi ambient. Després s’estudiarà si s’aplica el pagament per generació que es basa en el principi de qui més bé gestiona els seus residus menys paga per la taxa de neteja.