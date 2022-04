L’Equip d’Esplais del CAE Manresa anuncia la celebració de la 8a edició de la Manresa Express "amb l’alegria de tornar el cent per cent a la presencialitat i sense restriccions per la covid-19". La cursa per parelles se celebrarà el dissabte 21 de maig a partir de les 10 del matí a la plaça d'Europa del Barri Antic de Manresa. Els participants descobriran la ubicació de la següent prova una vegada hagin superat l’anterior, i tot això amb el mínim de temps possible. "Tenim la magnífica notícia que podem recuperar l'autoestop per aquesta edició!", destaca l'organització.

A on acabarà? La destinació l’hauran de descobrir les 20 parelles que faran servir el seu enginy, resistència i força per arribar a la casella final de la Manresa Express. Això sí, hi haurà premis per a les tres primeres parelles guanyadores i un dinar de germanor per a tothom. Les persones voluntàries de l’Equip d’Esplais del CAE Manresa ja tenen totes les proves a punt i compten amb la complicitat de bars, restaurants i entitats, el Casal de Joves la Kampana i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa. La participació a la Manresa Express té un cost de 12 euros per parella i les inscripcions es poden fer des de la pàgina web del CAE Manresa i d'aquest formulari.