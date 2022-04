Si les tanques i els murs que s’han deixat dempeus no ho impedissin, es podria entrar pel número 5 de la plaça Mallorca de Manresa i sortir pel 67 de la carretera de Santpedor.

Els treballs que s’estan realitzant amb maquinària pesant i operaris que s’encarreguen directament dels aspectes més delicats està canviant la fesomia d’aquest espai, on fa dies que es realitzen feines d’enderroc de les velles edificacions que hi havia.

Segons ha explicat l’Ajuntament, hi ha una llicència d’enderroc concedida per tirar a terra dos edificis (el número 5 de la plaça Mallorca i el número 67 de la carretera de Santpedor) sol·licitades per un particular, que és el propietari d’ambdues finques i que pretén realitzar una nova edificació.

De moment, quan finalitzin els treballs que actualment es troben en curs quedarà un ampli solar urbà en espera de les obres que tornin a omplir el buit amb una nova construcció.