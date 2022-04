Després de dos anys sense poder desfilar pels carrers degut a la pandèmia, Manresa va recuperar ahir la processó de Divendres Sant amb tota la seva plenitud i amb una substancial concurrència de públic, fins i tot més nombrós que en les darreres edicions prepandèmia, segons les sensacions entre alguns dels seus assistents més assidus. Aquesta vegada, la processó estrenava recorregut i es concentrava únicament pels carrers estrets del Centre Històric, la qual cosa va alentir la marxa per les dificultats que tenien alguns passos a l’hora de circular per espais tan reduïts, especialment el darrer pas, el de l’Esperança Macarena, que és el més gran i que, com en altres ocasions, va quedar relegat al final a uns cinc minuts de distància, pel cap baix, respecte al pas anterior.

Una altra de les novetats era l’inici, que es va avançar mitja hora respecte a la sortida habitual. L’arrencada va ser puntual però lenta, i a 3/4 de 10 de la nit només els primers passos havien arribat a l’equador del trajecte, i mentre els Armats, que obrien el seguici, ja arribaven a la Plana de l’Om en el camí de tornada cap a la basílica de la Seu (d’on havia sortit la comitiva), la Macarena tot just havia sortit de la plaça Gispert i enfilava cap a la plaça Valldaura (que podríem dir que era la meitat de l’itinerari), en un dels trams més complicats del seguici.

En el moment de tancar l’edició d’aquest diari, a 2/4 de 12 de la nit, ja s’havia fet l’Encuentro de la Macarena , la verge de la Bona Mort i el Sant Crist, i es disposaven a entrar a la basílica amb una mica de retard respecte al previst. Tanmateix, les primeres impressions eren «molt bones», segons confirmava el president de la comissió organitzadora d’enguany, Xavier Belmonte, que destacava la gran afluència de públic perquè «n’hi havia més que mai».

Darrere els Armats formaven el seguici el Pas i Confraria de l Natzarè, l’Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de portants del Sant Crist, la Reial i Venerable Congregació de la Bona Mort i Dansa de la Mort de Manresa, el Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors, el Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, la relíquia de la Santa Espina que guarda la Seu portada per la presidència, i, finalment, el Pas de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza Macarena amb les madrines i la banda musical.

Repte complicat però superat

El canvi de recorregut va ser clau per explicar l’evolució de la processó d’ahir. I és que els carrers estrets entre la confluència del Passeig de la República amb el carrer Talamanca i la plaça Valldaura es convertien en tot un repte per als portants dels passos, tenint en compte que el mateix carrer Talamanca, i sobretot el carrer del Camp d’Urgell, deixaven molt poc marge per circular. Aquest darrer obligava a encabir els passos en una amplada de menys de dos metres que tenia la calçada entre vorera i vorera, i en alguns casos això va fer alentir la marxa, per bé que se’n van sortir amb destresa.

Qui ho tenia pitjor era el pas de l’Esperança Macarena, per les seves grans dimensions, no només d’amplada, sinó també d’alçada, i això va obligar els seus portants a estar especialment atents a les indicacions dels membres de l’associació que els anaven guiant meticulosament per si havien d’anar més a la dreta o a l’esquerra per no topar amb les voreres o per esquivar les baranes d’alguns balcons per la part alta (en alguns dels quals hi havia roba estesa que fàcilment podia enganxar-se amb l’estructura del pas. Igualment, un altre dels membres de l’entitat es cuidava d’anar apartant amb un llarg pal els cables de la llum que podien entorpir el seguici.

Això si, entre les dificultats i la seva espectacularitat, l’Esperança Macarena va tornar a ser pas més aclamat i cobejat pel públic, amb visques i aplaudiments al llarg de tot el recorregut, en què tampoc no van faltar les nombroses fotografies que se li feien amb els mòbils.

Una bona afluència de públic

El seguici va sortir puntual a 2/4 de 8 del vespre de la baixada de la Seu, on mitja hora abans ja hi havia un parell de fileres de públic per veure la primera actuació de la Moixiganga, que després es repetiria a la plaça Gispert. Però va ser a mesura que s’acostava l’hora d’inici que es va anar aplegant més gent, amb la impressió que, pel cap baix, n’hi havia tanta com el 2019, i fins i tot alguns dels presents tenien la sensació que se superava l’afluència. La gent s’havia col·locat en cercle al llarg de tot el perímetre extern del carrer, i part del públic també ocupava les rampes que hi ha per la banda de la seu de Càritas.

I és que, després de tant de temps, hi havia ganes de processó, i això també es va notar després en altres punts al llarg del recorregut. Segurament hi ajudava la concentració en espais reduïts al Centre Històric, la qual cosa obligava la gent a concentrar-se en els espais més amplis, que quedaven força atapeïts, mentre que els carrers estrets amb prou feines permetien una filera de persones a banda i banda.

A part del punt de sortida i d’arribada, les principals aglomeracions van ser a la confluència del Passeig de la República amb l’entrada del carrer Talamanca, i les places Gispert, Valldaura i plaça de l’Om, fins al punt que en alguns casos qui estava a les fileres més endarrerides no ho tenia fàcil per poder veure bé els passos i especialment els espectacles. I se’n van fer diversos. El ball de la Moixiganga, que s’havia fet a l’inici, es va repetir a la plaça Gispert, on els Armats també van fer l’estrella (per bé que inicialment no hi era prevista), i s’hi va ballar la dansa de la mort (que també s’havia fet a la sortida). Alguns balls es van repetir més tard al llarg del recorregut, i també es van cantar saetes a la sortida i l’arribada.

Precisament, el ball de la Moixiganga a la plaça Gispert va fer aturar una estona el seguici, que ja hi havia arribat mentre encara s’hi feia l’espectacle. Més tard, quan s’hi va fer la dansa de la mort a càrrec de la reial i Venerable Congregació de la Bona Mort, es va produir una certa separació entre els tres passos que la precedien, que van anar avançant, i la resta, tot i que no van trigar a atrapar-los tret de la Macarena, que s’anava quedant relegada al darrere de tot i a una distància prudencial de la Relíquia de la Santa Espina.

La processó ahir s’avançava mitja hora respecte a les edicions anteriors amb la idea que arrenqués de clar i acabés de fosc per poder mostrar els passos amb la llum del dia i poder lluir també les espelmes que porten els participants en la comitiva durant la nit, però això no en va escurçar la durada.

Les primeres impressions entre els assistents sobre aquests canvis eren bones, si bé això també va produir algunes incerteses, i algunes persones es mostraven desorientades sense saber exactament cap on continuava el recorregut. Es refiaven de la forma que prenien les fileres dels que ja s’hi havien anat col·locant, i el que generava especialment dubtes era l’estretor d’alguns carrers. Abans que hi arribessin els passos, eren freqüents els comentaris dels que posaven en qüestió que alguns dels passos, i especialment el de l’Esperança Macarena, hi poguessin avançar.

La recuperació de la processó d’ahir va ser completa, també amb els actes que la van precedir. I és que, entre altres coses, s’havia obert l’exposició dels passos al matí, i el solemne Via Crucis a la basílica.