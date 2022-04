Durant els tres primers mesos de l’any, la basílica de la Seu de Manresa ha rebut 5.297 visitants. El 2019, encara sense la pandèmia, en els mateixos mesos van passar-hi 5.041 persones; el 2020, 3.813, i l’any passat, 1.804. Responsables de la gestió cultural i turística de la basílica atribueixen l’esperançadora remuntada d’aquest inici al fet que la gent té ganes de voltar, després de dos anys marcats per restriccions constants, i també a l’efecte crida de Manresa 2022, la marca amb què es commemoren els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la capital del Bages, que s’ha traduït en una important promoció de la ciutat als mitjans de comunicació.

En total, el 2019 van visitar el temple manresà 19.524 persones; l’any següent, ja amb la covid, van recular fins a menys de la meitat: 8.756, i l’any passat es van enfilar a les 13.976, molt lluny, però, de les més de 19.000 del 2019.

Si es mantenen les xifres dels tres primers mesos, el 2022 podria ser un any de rècord pel que fa als visitants al temple. Tant el febrer com el març es van superar les 2.000 persones. Per trobar més de 2.000 visitants en un sol mes cal anar al març i al maig del 2019, mentre que la resta de mesos d’aquell any encara normal van superar el miler, llevat del gener, que no hi van arribar per poc.

L’any 2020 es va veure molt afectat per la pandèmia. Els mesos d’abril i de maig no hi va anar ningú fruit del confinament, i el juny només ho van fer 262 persones. A partir d’aquest mes van anar augmentant les visites, però, des d’aleshores, hi ha hagut pujades i baixades constants en un camí paral·lel a les diferents onades de la covid. El novembre del 2020 només hi van anar 308 persones i el gener del 2021, només 273. A partir del maig de l’any passat, els visitants ja van superar el miler tots els mesos.

Un guia a demanda

La basílica manresana no té un guia fix. En lloc d’això, la parròquia, atès que la Seu és propietat del Bisbat de Vic, que va contractar Mete Codinach per portar-ne la gestió cultural i turística, va signar un conveni amb l’Oficina de Turisme de Manresa, de manera que si hi ha un grup de persones que volen visitar la Seu guiats els pugui demanar un servei de guiatge, que es pot fer en català, castellà, anglès, francès i italià. El guió que segueix el guia es basa en la informació proporcionada per la parròquia. El recorregut comença al claustre, passa per l’Espai Oliba i entra a la nau, amb la cripta i el baptisteri inclosos.

Cada dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, hi ha una visita guiada (en català) que s’inclou en la proposta de l’Oficina de Turisme «Manresa, cor de Catalunya». Si hi ha persones que volen visitar la Seu aquell dia, se les fa coincidir amb aquesta visita, però elles només assisteixen a la part de la Seu.

Guiades, escolars i per lliure

Les dades dels visitants del quadre adjunt inclouen les visites guiades, les dels grups escolars i les de les persones que van per lliure (també de pagament; l’entrada costa 4 euros i 2 en el cas dels manresans, jubilats i estudiants). Per a aquestes persones que van sense guia hi ha a disposició un full informatiu editat en català, castellà, anglès, francès, eusquera, alemany i, aviat, italià. També poden veure un audiovisual de nou minuts de durada que es pot seguir en cinc idiomes: català, castellà, anglès, francès i italià.

Dimecres passat van visitar la basílica de la Seu un grup de 14 persones arribades del Baix Llobregat Nord. Avui es pot visitar de 2/4 d’11 del mati a les 2 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda.