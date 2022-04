Ferran Sarrió Hernández és el nou president de Creu Roja Manresa, després que Miquel Riera, que ocupava el càrrec des de l’agost del 2011, hi renunciés el mes passat «per motius estrictament personals». Sarrió té relació amb l’assemblea local de Creu Roja des del 2003, aleshores com a voluntari de Creu Roja Joventut.

Nascut a Manresa fa 38 anys i programador de pàgines web a l’empresa Space Bits, actualment Sarrió està en espera d’un tràmit burocràtic que s’ha de fer a l’oficina provincial de Creu Roja Barcelona per ser el president oficial.

Va entrar a l’entitat per ajudar a muntar el concert solidari Rock’n’Reis per captar fons per comprar joguines per als infants i «després ja el vaig passar a organitzar jo amb més gent». Fins a la darrera edició, el 2010. L’any a sobre es va incorporar al comitè local de Creu Roja a Manresa, inicialment com a vocal i al cap d’uns mesos com a vicepresident, amb Miquel Riera de president, quan aquest va prendre el càrrec a causa de la mort de l’enyorat Santi Vidal, que era qui l’ocupava.

En l’àmbit de Socors i Salut, ha participat com a socorrista en serveis preventius en esdeveniments i en emergències i, més endavant, com a coordinador en grans esdeveniments i dels equips participants en diferents emergències, com ara inundacions, incendis i un accident de tren. Forma part de l’Equip de Resposta Immediata d’Emergències d’alberg temporal de Creu Roja a Catalunya.

Ha participat en la gestió del voluntariat en totes les seves fases; fent la recepció de sol·licituds, entrevistant-se amb les persones sol·licitats, i fent l’acompanyament una vegada ja estan realitzant voluntariat a l’entitat. També s’ha cuidat de l’organització d’activitats internes de vida associativa entre el voluntariat.

Amb Infància i Adolescència, ha realitzat acompanyaments a famílies que no disposaven de transport. Ha organitzat l’equip de voluntariat als focs artificials de festa major per posar polseres als més petits per tal de localitzar els pares en cas de pèrdua. Ha participat en diverses campanyes de captació de voluntariat i de socis a nivell de comunicació. Ha dissenyat materials, actualitzat la pàgina web i a les xarxes socials.

És el cap d’equip de la Unitat d’Emergència Social, amb sortides nocturnes per visitar a persones sense llar o que viuen en infrahabitatges. Recentment, ha iniciat el projecte de Medi Ambient, participant activament en el projecte de renaturalització del bosc de ribera de Can Poc Oli liderat per l’Ajuntament de Manresa.