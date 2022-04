Manresa ha perdut aquest dilluns la figura del psiquiatre, polític (fou un dels fundadors de CDC) i activista social Carles Llussà i Ruiz, mort a l’edat de 95 anys. Nascut a Manresa el 1926, va fer l’etapa escolar de primària als Infants de les Carmelites de la Vedruna i a La salle i el batxillerat a l’institut Lluís de Peguera. L’any 1944 va iniciar els estudis de medicina a la Facultat de València. Posteriorment, va continuar a la Facultat de Medicina de Barcelona, on es va decantar per la psiquiatria. Finalitzada la carrera, l’any 1950, va començar a treballar a la Seguretat Social, primer, com a metge de medicina general, i, després, com a psiquiatre. Va ser cap de Servei de Neurofisiologia clínica de la Clínica de Sant Josep de Manresa del 1970 al 1991. El 1962 promou i organitza el primer Servei de Psicologia i Psiquiatria Infantil de la comarca del Bages, a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, del que en va ser cap des de la seva fundació fins al 1988. En formar-se la delegació comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona va entrar a formar part de la junta. Com a metge forense va treballar de titular a Maó, de Vic i de Manresa (del 1964 al 1991). El 1954 va ser fundador i director durant els primers anys de la revista Bages. Entre altres activitats, El 1956 va participar en la fundació de l'AMPANS. També va ser promotor i membre del grup fundador de l'Escola de Formació Social Torras i Bages, membre de la Junta Rectora des del 1959 al 1975 i professor de la mateixa. Del 1971 al 1979, va ser professor de psicologia de l'Escola d'ATS Farreras Valentí.

També va estar molt estretament vinculat a la política des de la dècada dels 40 del segle passat durant la seva etapa a la universitat. A finals dels anys 50 formà part del grup Crist Catalunya, fundat per Jordi Pujol, i el 1973 va treballar en la preparació de la fundació de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i en va ser el primer president de la Mesa del Consell Nacional (1979-1983). L’any 1977 es va convertir en el coordinador del partit a Manresa, i durant molts anys va ser un dels homes de referència de la formació a la capital del Bages. El 28 de novembre del 2006, el partit li va retre un homenatge en el marc del sopar del militant. Vidu de Montserrat Torra Ferrer, va ser pare de vuit fills. Amb motiu de la seva jubilació com a metge li va ser concedida pel ministeri la Creu Sant Raimon de Penyafort.