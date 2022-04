La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha denunciat públicament l’actitud de la Consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, per ni respondre les peticions presentades sobre la futura residència del barri manresà del Xup.

Ja fa més de 5 mesos que la Plataforma va adreçar una carta urgent, certificada i amb acusament de rebut a la consellera sol·licitant una reunió per parlar de la nova residència pública al barri del Xup a Manresa.

Ja fa més de 2 mesos que va enviar a la consellera una segona carta urgent i certificada sense aconseguir cap resposta.

Ja fa uns quants dies que al no rebre cap resposta se li va adreçar un correu electrònic per continuar sol·licitant la reunió. Tampoc s’ha rebut cap resposta.

La Plataforma porta ja gairebé mig any intentant poder parlar amb la consellera sense èxit i considera que "el més lamentable de tot plegat és la seva poca consideració al no dignar-se ni tan sols a contestar la nostra sol·licitud de reunió".

La Plataforma és conscient de l’atapeïda agenda de la consellera, però creu que podria trobar un forat per atendre’ls. Si menys no, a contestar-los per escrit. El mes de febrer va viatjar a Olot, el mes de març a Terrassa, i el mes d’abril a Sabadell per presentar les inversions que el seu departament executarà properament en la remodelació d’equipaments residencials existents i en la construcció de noves residències. En aquestes localitats s’ha reunit amb l’alcalde, l’alcaldessa, i representants de les entitats locals.

Per tant, segons la plataforma de gent gran "és evident la seva manca de voluntat" per atendre'ls.

La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran està constituïda per col·lectius de les persones grans, veïnals i organitzacions sindicals que consideren que es mereixen respecte.

Per a la Plataforma, el desinterès de la Generalitat per la nova residència pública a Manresa també s’evidencia amb l’actitud de la Secretària General de Benestar i Família, Anna Figueras, que en la reunió que van tenir el passat 25 de gener es va comprometre a convocar una reunió abans de finalitzar el mes de març conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa i fins el dia d’avui "no s’ha dignat a convocar-la".

Amb el degut respecte i educació la Plataforma "es veu obligada a denunciar contundentment aquestes actituds tan poc dignes d’ambdós càrrec públics".