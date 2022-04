El pròxim 5 de maig comença la preinscripció per a les llars d’infants públiques de Manresa per al proper curs 2022-2023. Les famílies podran fer la sol·licitud de manera telemàtica, del 5 al 15 de maig, o bé de forma presencial, del 9 al 12 de maig.

Manresa disposa de 8 llars d’infants públiques: 5 llars d’infants municipals (L’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i 3 llars d’infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta). A partir d’aquest dijous, 21 d’abril, comencen les jornades de portes obertes, que serveixen perquè les famílies interessades coneguin el projecte educatiu, els serveis i les instal·lacions de cadascuna d’elles.

Totes les jornades seran presencials, però amb capacitat reduïda, tot seguint les mesures de seguretat covid amb grups reduïts i distància de seguretat. Per participar en les jornades de portes obertes d’un centre, cal trucar a cada llar, a partir d’avui 19 d’abril. Els horaris de les jornades de portes obertes són els següents:

Bressolvent

Dia 25 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 26 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

L'Espurna

Dia 21 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 22 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

L'Estel

Dia 26 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 28 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

La Ginesta

Dia 25 d'abril: 17:15 h, 17:30 h, 18:00 h i 18:15 h

Dia 26 d'abril: 17:15 h, 17:30 h, 18:00 h i 18:15 h

Dia 27 d'abril: 17:15 h, 17:30 h, 18:00 h i 18:15 h

La Llum

Dia 27 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 4 de maig: 17:15 h i 18:00 h

La Lluna

Dia 25 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 26 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Petit Príncep

Dia 26 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 3 de maig: 17:15 h i 18:00 h

Picarol

Dia 27 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Dia 28 d'abril: 17:15 h i 18:00 h

Tal com ha anunciat la Generalitat de Catalunya, el curs d’I2 serà gratuït a les llars d’infants públiques a partir del setembre vinent. Aquesta gratuïtat serà del servei lectiu. El servei de menjador i els serveis complementaris tindran el mateix cost que en els altres nivells lectius d’I0 i I1 i hauran de ser assumits per les famílies.

La preinscripció es podrà fer del 5 al 15 de maig

Les sol·licituds a qualsevol de les llars d’infants públiques es podran fer de manera telemàtica o presencial. Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de fer la sol·licitud del 5 al 15 de maig a través del destacat de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l’aplicació de preinscripció.

D’altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 9 al 12 de maig a la Secció d’Ensenyament (carretera de Vic, 16) de dilluns a dijous (de les 9:00 h a la 13:30 h) i dimarts i dijous (de les 16:00 h a les 18:00 h). En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia del 2 al 6 de maig a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 938752485. Per aquesta via cal portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit.

Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la pàgina de l’Ajuntament.