El Pla Estratègic de l’Envelliment i la Dependència a Manresa (2022-2026) el va aprovar per unanimitat el darrer ple de l’Ajuntament. A partir d’una diagnosi prèvia s’han planificat més d’una quarantena d’accions, algunes de les quals ja s’han començat a implementar. S’estructuren en quatre eixos estratègics: inclusió social, permanència de les persones grans als seus domicilis, residències per a persones grans i qualitat dels serveis. Manresa és una de les primeres ciutats que s’ha dotat d’un pla d’aquest tipus.

La inclusió social té com a principal objectiu evitar, sobretot, que les persones grans se sentin soles i detectar riscos socials. Contempla, per exemple, desplegar un projecte de voluntariat social per donar suport a les persones grans que viuen soles. També promoure menjadors socials a residències de la ciutat i col·laborar estretament amb les associacions de veïns i entitats per detectar situacions d’aïllament social o la necessitat de suport.

Incrementar l’oferta de Serveis d’Atenció a Domicili és la principal aposta per garantir que les persones grans es puguin quedar a casa seva. Aquest any el pressupost del programa arriba a 1,2 milions d’euros, gairebé mig milió més que no pas l’any anterior. També es preveu millorar la difusió del programa d’àpats a domicili i incrementar els recursos econòmics per fer arranjaments als domicilis particulars.

La tercera línia estratègica és la que fa referència a les residències de gent gran. El pla de l’Ajuntament de Manresa es proposa que hi hagi més places concertades a la ciutat i oferir al departament de Drets Socials de la Generalitat un espai i una part del finançament per a la construcció d’una residència que tindria el 100 % de les places públiques. Seria la del Xup.

En l’àmbit de la qualitat dels serveis a les persones grans, hi ha la previsió d’establir sistemes de revisió de la qualitat i la satisfacció de les persones ateses, col·laborar per millorar la capacitació professionals d’aquelles persones que es dediquen a l’atenció de la gent gran i també millorar les seves condicions laborals. Així mateix es preveu crear, aquest any, un observatori de l’envelliment.