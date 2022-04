Primàries Manresa ha criticat Toni Massegú, cap de Junts al Bages, que va declarar sobre el fet que el seu partit celebrés unes primàries per triar candidat (vegeu edició del 22 de març) que «és la primera vegada que veig que es fa en unes municipals» i que «no ho ha fet, no només a la ciutat sinó pràcticament a tot Catalunya, cap partit». Primàries li retreu que va ser «deshonest» i que va mentir, atès que ells ja en van fer unes per a les municipals del 2019 i que les de Junts no van ser unes primàries realment obertes sinó de partit.