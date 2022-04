La Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, va comunicar dimarts passat que ja no tenia cap ingressat per covid i que aturava les informacions setmanals fins que hi haguessin noves afectacions de l'epidèmia. No ha calgut esperar i avui mateix ha fet públic un nou comunicat en el qual informa que té set persones ingressades per covid-19.

A data d'avui, 19 d’abril, hi ha 7 persones ingressades amb covid-19. Dimarts passat, dia 12 d’abril, no hi havia cap persona ingressada a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Durant la darrera setmana 7 persones han ingressat, cap d'elles ha estat donada d'alta i no hi ha hagut cap defunció. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, inici de la sisena onada, són: Xifra acumulada d’ingressos: 175

Xifra acumulada d’altes: 128

Xifra acumulada de defuncions: 40 Era la quarta vegada que Sant Andreu quedava lliure de covid durant els més de 2 anys de pandèmia. La propera vegada que passi serà la cinquena.