La solitud no desitjada agreujada per la pandèmia, la necessitat que hi hagi més places públiques a les residències i viure en un habitatge en condicions i adaptat, són les principals preocupacions de la gent gran de Manresa. Són algunes de les conclusions de la diagnosi sobre la seva situació a Manresa que ha elaborat l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de redactar el Pla Estratègic de l’envelliment i la dependencia a Manresa (2022-2026). La capital del Bages és una de les ciutats més envellides i, sobretot, més sobreenvellides de Catalunya.

La diagnosi es va començar a fer el 2019 arran d’un compromís que el govern va adquirir en un ple municipal a partir d’una iniciativa del sindicat Comissions Obreres, que també ha participat en la diagnosi i en el posterior Pla estratègic. En va sortir un primer esborrany centrat sobretot, en els serveis assistencials que es prestaven amb l’objectiu de millorar-los.

Però llavors va arribar la pandèmia, que ho va desmanegar tot. L’estudi es va aturar i posteriorment es va haver de refer perquè «amb la covid moltes de les conclusions a les quals havíem arribat es van posar en crisi», explica la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs. La diagnosi s’ha fet a partir d’entrevistes, estudis, visites a domicilis i dades de Serveis Socials.

Viure a casa

Un dels canvis més significatius que «vam notar és que la gent va veure la importància d’estar-se a casa i que necessitava serveis que fins ara no havia utilitzat» com per exemple la teleassistència, el menjar a domicili o les hores d’atenció domiciliària. L’efecte devastador que va tenir la covid a les residències d’avis va generar aquest canvi de tendència. «Però si es vol quedar a casa ho ha de fer amb una cobertura més global», comenta Homs. Això obliga les administracions a canviar les seves polítiques d’atenció a la vellesa, i així ho ha reflectit l’Ajuntament de Manresa en el seu pla estratègic. «El focus que s’havia posat amb el tema de les residències s’ha de començar a posar als domicilis», diu Homs.

Dades de la diagnosi

A Manresa el temps mitjà d’espera per entrar a una plaça pública d’una residència és d’un any i mig. A finals del 2021 hi havia 239 persones en llista d’espera, tot i que aquesta xifra no és real perquè qui desitja accedir a una plaça es pot apuntar a tres residències diferents i també a equipaments de fora de la seva població de residència, de forma que hi ha sol·licituds repetides.

En aquests moments a Manresa hi ha 439 places de residència assistida. Un 51,3% són públiques, i un 48,6, privades, encara que la majoria d’aquestes compten amb ajuts públics. Aquesta tendència canviarà perquè hi ha projectades dues residències privades a Manresa que oferiran 325 places privades noves entre les dues. Una és al sector de La Culla (veure Regió7 del 3 d’abril) i l’altra a l’entorn de l’avinguda Universitària. Segons la regidora Homs, fan falta places públiques de residències, «igual que a la resta de Catalunya». L’opció del Xup s’ha descartat si és que s’ha de finançar amb l’existència de places privades. Hauria de ser tota ella pública i a càrrec de la Generalitat, com ha anunciat que el Govern català farà a Terrassa i a Sabadell. No és el cas de Manresa.

La diagnosi també ha analitzat per primera vegada dades sobre temes com la pobresa energètica. «Ens preocupa molt», afirma la regidora Homs, «perquè si volem que la gent es quedi als seus domicilis ho han de fer amb les condicions òptimes». El 2021 hi van haver 607 avisos de tall de subministrament a persones de més de 65 anys, ja sigui d’aigua, llum o gas. Cap es va acabar fent perquè «hi intervé l’administració». La diagnosi alerta, però, que aquestes mateixes persones que han rebut l’avís «es trobaran amb moltes dificultats per millorar la seva situació a causa principalment de la impossibilitat de millorar els seus ingressos econòmics».

Davant la nova tendència de la gent gran de quedar-se el màxim temps possible a casa seva «necessitem més serveis, més coherència i més continuïtat», assegura. El servei d’atenció domiciliària va oferir prop de 46.000 hores el 2021 que passaran a ser més de 55.000 aquest 2022. En el cas de les persones de més de 65 anys s’ha cobert el 16,4 % de la població, i de les majors de 85 anys, el 52,5 %. «Cal arribar a més gent», manifesta Homs.

L’estudi revela la necessitat de potenciar projectes com el banc d’ajudes tècniques per fer arranjaments en domicilis particulars de gent gran «perquè la gent que es vulgui quedar a casa tingui la casa adaptada. Perquè una persona estigui al domicili bàsicament el que necessita és seguretat». També es preveu estudiar noves fórmules d’habitatges amb serveis.

La solitud no desitjada

El diagnòstic revela dades com que l’any 2020, el 22 % de les persones que van ser ateses pels Serveis Socials de l’Ajuntament tenien més de 65 anys. La soledat no desitjada i l’aïllament social és un dels principals problemes que es detecten.

Segons la regidora Homs, a Manresa la gent gran viu, en general, bé. «Hi ha qui té problemes d’accessibilitat i de barreres arquitectòniques que cal millorar». Destaca que «hi ha una xarxa comunitària molt potent, persones que s’ajuden unes a les altres i sobretot unes estructures de serveis, tan socials com de salut, que vetllen per les persones».