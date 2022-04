Vint-i-quatrena setmana consecutiva amb morts per covid als centres assistencials de Manresa.

Tres persones han mort a causa de l'epidèmia durant la darrera setmana a la Fundació Althaia. Amb aquestes noves víctimes mortals el nombre total a Althaia puja a 417 i si s'afegeixen les 174 de Sant Andreu el nombre de defuncions per covid als centres assistencials de la ciutat puja a 591.

L'actualització de l'afectació covid-19 a la Fundació Althaia mostra que a data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:

Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 9 (0 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 417

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.621

La setmana passada hi havia 6 ingressats per covid a Althaia, tres menys. A més, eren els únics que hi havia a Manresa perquè a Sant Andreu ja no quedava cap ingressat pel virus.

Les tornes s'han girat i no només s'han incrementat els ingressats a Althaia (sense ningú a l'UCI hores d'ara) sinó que Sant Andreu torna a tenir ingressats per covid.