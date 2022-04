El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, a final del 2018 i principi del 2019, va ser el punt d’inflexió per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya. Dels 6 projectes que es van filmar el 2017 es va passar als 13 del 2018 i a la vintena del 2019, una xifra que es va mantenir el 2020 (amb 5 dies més dies de filmació), tot i ser l’any de l’aturada per la covid. Però el creixement continua. La xifra de rodatges a la capital del Bages pràcticament es va doblar l’any passat, respecte del 2020: un total de 36 projectes audiovisuals van tenir com a escenari la ciutat i van representar 104 dies de filmació. El 2020 es van dur a terme 19 projectes amb 50 dies de filmació.

Des de finals del 2016, quan la Manresa Film Office, l’oficina municipal que gestiona i facilita la feina als professionals audiovisuals i que ofereix la diversitat de localitzacions disponibles de la ciutat, es va posar en marxa, Manresa ja ha acollit més de 100 produccions. Dues d’elles, per exemple, premiades, com Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón i El amor en su lugar (Love gets a Room), de Rodrigo Cortés.

Del 2021 destaca el rodatge de sèries de plataformes com Netflix (Bienvenidos al Edén, Alma i Bird Box), Movistar (Paraíso), llargmetratges internacionals, com A man of action, de Javier Ruíz Caldera i, en especial, Marlowe de Neil Jordan, amb Liam Neeson (que va aturar el centre de la ciutat durant unes hores), i espots publicitaris com Porsche On Of Us. A més de projectes més petits i els acadèmics. Com a novetat, també, el 2021 es van estrenar noves localitzacions: El refugi antiaeri de la Renaixença, on es van rodar tres projectes audiovisuals i l’edifici ca la Buresa, a nivell privat, on es van filmar escenes de Bird Box, que protagonitzen Mario Casas i Michelle Jenner, que repeteix a Manresa, ara al costat del director David Victori.

L’antiga fàbrica de l’Anònima, per les seves prestacions i per la seva ubicació, s’ha convertir en un espai «clau» en l’engranatge dels rodatges a Manresa. Funciona com a camp base, com a plató i com a set de producció. Aquests dies ha transformat una part del seu interior en una comissaria.